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Военное обозрение

Британское Минобороны намерено провести испытания наземных роботов

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Источник изображения: topwar.ru

Британское Министерство обороны намерено определить перспективы и основные задачи для дальнейшего использования в армии наземных роботов. Как сообщили в военном ведомстве Великобритании, военные заключили контракт на поставку вооруженным силам пяти роботизированных комплексов для проведения тестов.

Британские военные заключили контракт с компаниями Horiba Mira и QinetiQ на поставку в общей сложности пяти наземных роботов. Данные аппараты будут поставлены в рамках исследовательской программы Theseus, которую начало Минобороны Британии. Основная задача данной программы - определение основных задач для наземных роботов в войсках, выявление сценариев, когда их использование невозможно и определение тактики применения роботов.

В рамках контракта компания Horiba Mira поставит британским военным три многоцелевых колесных робота Viking с колесной формулой 6×6. Данный робот представляет собой автономную роботизированную платформу, способную перевозить грузы массой до 800 килограммов на скорости до 50 километров в час. На ней установлен гибридный двигатель, при этом на полностью электрической тяге он способен преодолевать до 30 километров. Нам платформу возможна установка боевых модулей и систем разведки.

Компания QinetiQ поставит две автономные гусеничные платформы Titan, изначально разработанные эстонской компанией Milrem. Данные платформы имеют грузоподъемность до 750 кг, скорость до 35 км/час. Двигатель электрический, один заряд батарей обеспечивает работу до 10 часов. Titan может быть оснащен различными модулями полезной нагрузки, включая манипуляторы, блок медицинской эвакуации и боевой модуль.

О сроках проведения испытаний в Минобороны Великобритании ничего не сообщают.

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QinetiQ
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