«Доблесть» или «Дерзкий» придет на смену «Черному ястребу»?

«Черным ястребам» нашли замену.

Минобороны США объявило о подписании первых контрактов в рамках программы FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft), сообщает Warspot со ссылкой на портал flightglobal.com.

FLRAA является частью более масштабной программы Future Vertical Lift (FVL), а рамках которой для армии будут закупаться несколько моделей «реактивных» вертолетов». В Минобороны США сообщили о том, контракты на дальнейшие работы подписаны с Bell и Sikorsky-Boeing. О том, появятся ли дополнительные участники FLRAA, пока не сообщается.

Bell выставил на тендер новый конвертоплан V-280 Valor (англ. — «Доблесть»). Sikorsky-Boeing — вертолет SB>1 DEFIANT (англ. — «Дерзкий»). Оба они в финальном виде должны иметь скорость свыше 500 км/ч, боевой радиус — не менее 550 км, перегоночную дальность — 4500 км. Кроме того, вертолёты должны вмещать не менее 12 пассажиров или 4,5 т грузов. За впечатляющие возможности армия готова щедро платить — $43 млн за единицу (UH-60 обходится вооружённым силам в сумму около $20 млн).

Текущий контракт охватывает две фазы разработки, каждый из которых займет около года. Таким образом, к 2022 году американская армия сможет провести следующий этап сравнения, чтобы к 2030 году получить на вооружение новый вертолет.

Фото: Конвертоплан V-280 Valor (flightglobal.com)