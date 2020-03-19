Камчатскую базу подготовили к подлодкам нового поколения

Пункт базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота на Камчатке готовится к приему кораблей нового поколения. В течение ближайших лет ТОФ планирует принять три стратегических ракетоносца типа "Борей" и две многоцелевые АПЛ проекта "Ясень-М".

- Для размещения новых субмарин военные строители возводят принципиально новую систему базирования. Уже построен мощный мол-причал с грузовой платформой. Строится второй мол той же конструкции. Впоследствии он защитит корабли от волн. На территории пирсовой зоны создается новейшая инфраструктура, ведется прокладка инженерных сетей для подачи всех необходимых энергосред к месту стоянки кораблей. Обновленная материальная база сможет комплексно обеспечивать качественную подготовку и обслуживание подводных лодок, - рассказал "Красной звезде" командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев.

В 2020-2022 годах на Тихий океан придут три подводных крейсера стратегического назначения: "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III". На 2020 год запланирована и передача флоту многоцелевой ударной АПЛ "Новосибирск", построенной по проекту "Ясень-М". Корабль спущен на воду в конце 2019 года. Второй "Ясень" для ТОФ - заложенная в 2014 году подлодка "Красноряск", - строится.

По данным из открытых источников, атомоходы Тихоокеанского флота базируются на базе ВМФ Вилючинск в 25 километрах от Петропавловска-Камчатского. Из-за большого количества подводных лодок база получила в НАТО прозвище "Осиное гнездо".

Кстати

Ранее о модернизации инфраструктуры для новых подлодок сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

- В Гаджиево завершено строительство новых причалов и объектов береговой инфраструктуры для кораблей современных и перспективных проектов. Идет реконструкция системы базирования новых подводных лодок и в колыбели атомного подводного флота России - Заозерске. Там подготовлена инфраструктура для подводных крейсеров проекта "Ясень" и уже базируется "Северодвинск", - цитирует адмирала "Интерфакс".

Антон Валагин