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Российская газета

Поврежденный в боях Ми-24П вернули в строй в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

Многоцелевой ударный вертолет Ми-24П сирийских военно-воздушных сил с бортовым номером 2861 отремонтирован и снова готов выполнять боевые задачи в войне с террористами.

В Сети появилась фотография винтокрылой машины, у которой заменены элементы хвостового стабилизатора. По некоторым данным, этот "двадцать четвертый" получил повреждения в районе Алеппо, где правительственные войска проводили наступление против незаконных вооруженных формирований.

Ранее также сообщалось, что еще один "летающий танк" такой же модификации был поражен 57-мм снарядом зенитной пушки С-60. Как предполагается, речь идет о борте с номером 2862. Несмотря на серьезные повреждения, экипаж смог успешно вернуться на базу. Процесс восстановления этого вертолета будет более продолжительным.

Ми-24П являются самыми современными вертолетами сирийских ВВС. В отличие от более ранних Ми-25, вооруженных устаревшими противотанковыми управляемыми ракетами комплекса "Фаланга-ПВ" с дальностью 4 000 метров, он может применять более современные ПТУР "Штурм-В" и "Атака" с возможностью поражения противника на расстоянии до 6 000 метров.

Также четырехствольные крупнокалиберные пулеметы ЯкБ-12.7 заменены на мощные 30-мм орудия ГШ-30К с двумя стволами.

Кроме Сирии эти пушечные "летающие танки" успешно применялись во многих локальных войнах и конфликтах, где зарекомендовали себя как хорошо защищенные и надежные вертолеты, обладающие высокой огневой мощью.


Алексей Моисеев

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Атака
ГШ-30
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Штурм
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