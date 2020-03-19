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Российская газета

Видео: как строили и испытывали подводную лодку "Князь Владимир"

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Подводная лодка "Князь Владимир" готовится к передаче в состав Военно-морского флота России. Процесс подготовки показали на видео, которое подготовила пресс-служба "Севмаша".

Судьба новейшей атомной подводной лодки стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" поместилась в восемь производственных лет. Старт строительству дал президент страны. Из эллинга ее выводили представители Минобороны РФ, которые отметили, что "Князь Владимир" - будущее группировки российских атомных подводных сил.

Экипаж для новой субмарины набрали еще во время строительства. На видео можно увидеть, что морякам приходилось совершенствовать не только профессиональное мастерство, но и осваивать операции, которые могут пригодиться в море - сварочные и токарные работы. Специальную безопасную мебель для подводников также собирали на "Севмаше".

"РГ" писала о госиспытаниях подводной лодки и о запуске баллистической ракеты морского базирования "Булава". Запуск провели из-под воды в акватории Белого моря по полигону Кура в Камчатском крае в рамках плановых испытаний.

- Корабль показал себя только с лучшей стороны, - сказал в видеосюжете Владислав Дружин, командир "Князя Владимира". - Он носит гордое название корабля XXI века.

Предполагается, что "Князь Владимир" войдет в состав ВМФ России к 9 мая.

"Князь Владимир" - первая АПЛ, созданная по модернизированному проекту 955А "Борей-А". Она более маневренна, имеет улучшенные характеристики по шумности, удержанию на глубине и управлению оружием. Несет баллистические ракеты "Булава", а также торпеды, торпедоракеты и крылатые ракеты.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
955 Борей
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