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ТАСС

Россия и Венесуэла планируют заключить соглашение о сотрудничестве в космической сфере

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Флаги Венесуэлы и России
Флаги Венесуэлы и России.
Источник изображения: neftegaz.ru

Роскосмосу поручено совместно с МИД РФ провести переговоры с Венесуэлой и подписать от имени правительства РФ данное соглашение

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса в мирных целях. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Одобрить <…> предварительно проработанный с венесуэльской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях", - говорится в распоряжении кабмина РФ.

Роскосмосу поручено совместно с МИД РФ провести переговоры с Венесуэлой и подписать от имени правительства РФ данное соглашение.

В проекте соглашения говорится, что сотрудничество в его рамках может осуществляться в ряде областей, таких как космическая наука, дистанционное зондирование Земли, спутниковая связь и навигация, космическая геодезия и метеорология, космическая биология и медицина, пилотируемые космические полеты и запуск космических аппаратов, защита космической среды и так далее.

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