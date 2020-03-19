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Интерфакс-АВН

Лёгкий вертолёт Ка-226Т первым получит защиту от взрывов топлива

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Ка-226Т
Ка-226Т.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т первым получит российскую авариестойкую топливную систему, сообщили в пресс-службе ее разработчика - холдинга "Технодинамика".

"Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех разработал первую в России авариестойкую топливную систему для вертолетной техники. Первым вертолетом, который получит новую систему, станет Ка-226Т. Впоследствии разработка может быть применена и в составе других военных и гражданских вертолетов", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось, эта система предназначена для предотвращения разлива и воспламенения топлива при крушении или жесткой посадке вертолета. Для этого используются мягкие топливные баки, которые сохраняют целостность в случае аварийной посадки.

По данным холдинга, до конца 2020 года опытный образец авариестойкой топливной системы передадут для испытаний производителю Ка-226Т ("Вертолеты России", также в составе Ростеха).

"Работоспособность образцов авариестойкой топливной системы подтверждена испытаниями на сброс с высоты 15,2 метра. Конструкция баков выдержала испытания без утечек", - подчеркнул гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков, слова которого привели в пресс-службе.

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Россия
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КА-226
КА-226Т
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Ростех
Технодинамика
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2020-й год
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