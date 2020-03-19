Евкуров проверил боеготовность войск на юге России

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в Южный военный округ (ЮВО) проверил уровень боевой подготовки войск, сообщает Минобороны РФ в среду.

"В частности, заместитель министра обороны проверил организацию и проведение учений на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области", - сказано в сообщении военного ведомства.

На полигоне прошли двусторонние тактические учения с боевой стрельбой ротных тактических групп по теме "Ведение боя в населенном пункте".

Были проведены стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, фланговая стрельба из танков, боевые стрельбы из огнемётов.

В ходе инспекции Евкуров отметил, что войска на юге РФ в ходе боевой учёбы "выполняют требования министра обороны РФ о внедрении в процесс боевой подготовки боевого опыта".

"Отрабатываемые в ходе учений эпизоды, такие как действия штурмовых взводов во взаимодействии с группами быстрого реагирования, "тоннельная война", "огневая карусель", а также четкость управления и действий личного состава говорят о выполнении требований министра обороны о внедрении в процесс боевой подготовки боевого опыта", - сказал Евкуров, которого цитирует пресс-служба министерства обороны России.