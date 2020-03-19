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ЦАМТО

Dassault приступает к летным испытаниям первого одноместного истребителя "Рафаль" EH, предназначенного для ВВС Индии

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 18 марта. На заводском аэродроме компании Dassault в Бордо-Мериньяк 17 марта выполнил рулежные испытания первый одноместный истребитель "Рафаль" EH (б.н. BS003), предназначенный для ВВС Индии.

Как сообщает Scramble Magazine, первый полет самолет совершит в ближайшие дни. Согласно данным издания, на текущий момент на споттерских снимках были зафиксированы три одноместных истребителя "Рафаль" EH и все восемь заказанных двухместных "Рафаль" DH.

Издание также напоминает, что компания Dassault, вероятнее всего, не поставит Военно-воздушным силам Индии первые четыре многофункциональных истребителя "Рафаль" в оговоренные сроки (в последнюю неделю мая) из-за пандемии коронавируса.

Как уже сообщал ЦАМТО, межправительственное соглашение на поставку 36 истребителей "Рафаль" было одобрено Комитетом правительства Индии по безопасности (CCS) 24 августа 2016 года и подписано с компанией Dassault Aviation 23 сентября 2016 года. Общая заявленная стоимость программы составляет 7,878 млрд. евро. Из 36 самолетов, выполненных в соответствующей требованиям ВВС Индии конфигурации, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – двухместной.

Офсетные обязательства Dassault Aviation в рамках поставки истребителей составляют 50% от стоимости продажи, что включает передачу технологий производства и обслуживания соответствующих продуктов и услуг.

Церемония официальной передачи Министерству обороны Индии первого двухместного многоцелевого истребителя "Рафаль" DH (хвостовой номер RB001) состоялась на предприятии компании Dassault Aviation в Бордо-Мериньяк 8 октября 2019 года. Третий самолет был передан 20 ноября 2019 года. Эти истребители в настоящее время используются для подготовки индийских пилотов и техников во Франции. Испытательные полеты четвертого и пятого истребителей "Рафаль" DH на предприятии в Бордо-Мериньяк начались в прошлом месяце.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
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