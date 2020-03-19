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ТАСС

В Петербурге отремонтируют десантный корабль "Александр Шабалин" в 2021 году

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БДК «Александр Шабалин»
БДК Балтийского флота «Александр Шабалин».
Источник изображения: bastion-karpenko.narod.ru

Всего в Кронштадте планируют взять на ремонт 140 кораблей в этом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Кронштадтский морской завод планирует завершить ремонт большого десантного корабля (БДК) "Александр Шабалин" в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Мы планируем взять на ремонт и сервисное обслуживание около 140 кораблей и судов в этом году. Среди них большой десантный корабль "Александр Шабалин", он к нам пришел на большой ремонт, стоит сейчас в доке. Ремонт рассчитан на этот и следующий год", - отметил представитель пресс-службы.

БДК "Александр Шабалин" был построен на судоверфи в Гданьске (Польша) и спущен на воду в 1985 году, 14 января 1986 года на корабле поднят Военно-морской флаг СССР, он получил наименование БДК-60 и вошел в состав Балтийского флота. В 1986 году ему присвоено имя "Александр Шабалин", в честь дважды Героя Советского Союза - контр-адмирала Александра Осиповича Шабалина.

Кронштадтский завод входит в Объединенную судостроительную корпорацию, основан в 1858 году. Ежегодно там проходят ремонт более 100 кораблей и судов. Один из наиболее известных проектов - ремонт в 2016 году крейсера "Аврора".

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