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ЦАМТО

ВМС Индии планируют приобрести БЛА корабельного базирования

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Три фрегата проекта 11356 (типа Talwar) ВМС Индии
Три фрегата проекта 11356 (типа Talwar) ВМС Индии - слева направо: F 51 Trikand, F 44 Tabar и F 45 Teg.
Источник изображения: ВМС Индии

ЦАМТО, 18 марта. В ближайшей перспективе командование ВМС Индии намерено закупить 15 БЛА корабельного базирования, предназначенных для выполнения задач наблюдения и разведки в море и повышения ситуационной осведомленности командования кораблей.

По информации ресурса Defence.capital, 24 февраля командование ВМС Индии опубликовало запрос на получение информации о возможности поставки корабельных БЛА. Заинтересованные компании должны представить ответы на запрос в течение четырех недель.

В своих ответах компании должны представить технические характеристики своих БЛА и установленного оборудования, а также оценочную стоимость продажи комплексов с разбивкой по элементам. Помимо поставки БЛА, контракт будет включать продажу запчастей, предоставление документации, обучение личного состава и поддержку оборудования.

Целью запроса является сбор информации в преддверии конкурса на поставку БЛА. Как ожидается, Министерство обороны Индии к декабрю 2020 года объявит открытый тендер на поставку корабельных БЛА в категории "Делай в Индии" (Make in India) процедуры закупки продукции оборонного назначения DPP-2016 (Defence Procurement Procedure 2016).

Закупаемые корабельные БЛА NSUAS (Naval Shipborne Unmanned Aerial System) будут применяться для наблюдения и разведки, целеуказания, мониторинга морских линий коммуникации (SLOC), наблюдения за прибрежной / исключительной экономической зоной (ИЭЗ). В качестве второстепенных задач названы: борьба с пиратством и терроризмом, а также оказание помощи в поисково-спасательных операциях.

Запуск БЛА NSUAS будет осуществляться с борта кораблей.

Как предполагается, первая система будет поставлена ВМС Индии в течение 12 месяцев после подписания контракта. Поставки будут осуществляться с темпом одна система в месяц.

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Страны
Индия
Проекты
2020-й год
БПЛА
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