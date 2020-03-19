Польский Baobab: Польша продолжает работы над новой военной техникой

Источник изображения: https://www.defence24.pl

В Польше продолжаются работы по созданию Baobab–К – минного транспортного средства. Компания Huta Stalowa Wola SA заявляет, что реализация этой программы – способ создать простое и дешевое средство противотанковой обороны.

Военная техника будет предназначена для проведения разрозненных работ по прокладке шахт и созданию шахтных полей глубиной не менее 180 метров и плотностью не менее 0,15-1,2 мин на погонный метр. Что интересно, первые работы по созданию неустойчивых шахтных систем, на которых была установлена система четырех блоков минных пусковых установок MN-123, не были успешными. Они лишь указали возможные направления развития исследований по созданию машин данного класса.

Одной из главных причин фиаско первоначального проекта была связана с автомобильным заводом в Стараховицах, который является основным поставщиком грузовых автомобилей и внедорожников для польских вооруженных сил.

Тогда за дело взялась компания Huta Stalowa Wola SA, которая использовала опыт работы над шахтной системой, первоначально основанной на транспортном средстве Star 1466. В 2003 г. был создан почти 16-тонный Kroton Mining Transporter (TMN) ISM (Engineering Mining System) с использованием модифицированного плавающего гусеничного шасси трактора-транспортера MT-LB (так называемая версия MT-LBu).

«Кротон» был оборудован специальным набором из четырех кассетных блоков, вмещающих в себя 400 несмываемых кумулятивных противотанковых мин двойного действия МН-123 с немедленным или отсроченным действием.

С появлением «Кротона» инженерные подразделения сухопутных войск получили новые возможности строительства минных полей перед наступающими бронетанковыми группами войск противника. Так, машина лишь с двумя членами экипажа способна установить минный барьер в течение 30 минут, а ширина барьера при этом составит от 30 до 90 метров, длина – до 600 метров.

«Кротон» способен остановить вражескую бронетанковую группу, замедлив ее движение или заставив изменить направление. В результате будет сорван ход наступательной операции. Особенно значима подобная тактика в операциях по форсированию водных или иных препятствий.

Источник изображения: https://www.defence24.pl

Разработанная HSW SA и впервые официально представленная на MSPO 2007, шахтная система Baobab представляет собой набор из шести блоков с 120 шахтными боксами и 600 минами MN-123. Система установлена на трехосном шасси Jelcz P662D43. Далее произошли новые эволюционные изменения – был представлен прототип PMN Baobab на колесной опоре, также на трехосном шасси Jelcz P662.35G34, с большой встроенной кабиной с низким бронированием. У этой машины – четыре блока запуска.

Источник изображения: https://www.defence24.pl

Минный барьер такие машины устанавливают менее чем за двадцать минут. В своем нынешнем виде Baobab оснащен таким оборудованием как бортовой компьютер, терминал визуализации с цифровой картой, система GPS и одометр, УКВ-радио, система связи FONET, система 8 81-мм пусковых установок для дымовых гранат для самозащиты с отдельной панелью управления.

Сейчас Министерство обороны Польши предъявило новые требования к новой модификации машины. Должны быть разработаны новая кабина экипажа, механизмы, исключающие ручную настройку бластеров, повышена баллистическая стойкость кабины. Известно, что новый Baobab-K будет отличаться от его первоначального проекта.

Источник изображения: https://www.defence24.pl

Количество машин, которые должны поступить на вооружение польских сухопутных войск пока неизвестно. Они будут использоваться в оперативных целях командованием сухопутных войск. Естественно, что учитывая соотношение танков России и НАТО Польша очень обеспокоена защитой от российской бронетехники. В этих условиях и повышается востребованность подобной техники.

Что интересно, польская аудитория не очень одобрительно отзывается о новом проекте, опять же, не скрывая, что видит потенциального противника исключительно в России.

Ведь у Советов (очевидно, имеется в виду Россия – прим.автора) есть машины для уничтожения минных полей. Вероятно, не очень эффективно, но они, вероятно, могут что-то сделать там. Баобаб будет большой коровой, которую легко увидеть даже с помощью простого радара на поле боя, не говоря уже о беспилотниках. Он немедленно станет целью с воздуха или из артиллерии,

- пишет один из польских пользователей.