Трофейный Т-90 послужит обороноспособности Турции

В начале прошлого месяца боевики «Исламской партии Туркестана», внезапно атаковав позиции сирийской армии в поселке Зейтан, захватили вооружение ВС САР, включая танк Т-90А.

Портал Free News сообщал, что вскоре после этого боевая машина была использована против правительственных сил в Идлибе, но в ходе контрнаступления была отбита. Однако, как оказалось, у боевиков был захвачен другой танк аналогичной модификации, который попал в распоряжение турецких военных. Вероятно, исламисты продали Т-90А Турции в обмен на оружие и боеприпасы.

Эксперты считают, что Анкара не упустит возможность получить доступ к новейшей российской бронетехнике. Несмотря на то, что у России появились Т-90 более современных модификаций, захваченный танк представляет интерес для военно-промышленных кругов Турции, с целью внесения усовершенствований в ОБТ «Алтай».

«Учитывая тягу Эрдогана к хорошему вооружению, вполне вероятно, захваченный террористами танк уже находится на территории соседней Турции. Для Анкары это прекрасная возможность изучить российскую технику, способную выдерживать прямое попадание из ПТРК без видимых повреждений, в то время как для террористов подобный танк скорее сделал бы их большой мишенью для средств авиации и артиллерии», - отмечают аналитики.

С учетом того, что в ходе двухнедельной операции в Сирии, турецкая армия потеряла четыре немецких тяжёлых танка Leopard, которые стали легкими мишенями для авиации и ПТРК, Турция намерена усовершенствовать свою бронетехнику, учитывая особенности российских машин.