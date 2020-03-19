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Администрация Трампа развязывает «коронавирусную» войну

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Источник изображения: vpk-news.ru

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран и Китай в распространении «дезинформации» о коронавирусе нового типа (Covid-19), передаёт CNN.

Иран лжёт о последствиях вспышки коронавирусной инфекции на своей территории и, подобно Китаю, «ложно пытается обвинить США» в создании и распространении вируса, заявил глава американской дипломатии. 

«Хочу привлечь внимание к кампании дезинформации, которую ведёт иранский режим относительно происхождения уханьского вируса. Вместо того, чтобы сосредоточиться на потребностях иранского народа и принять искренне предложенную помощь, иранские лидеры на протяжении недель лгут относительно уханьского вируса», - сказал Помпео на пресс-конференции в Госдепартаменте США.

Вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения Помпео несколько раз назвал коронавирус «уханьским» по имени города Ухань в Китае, ставшего эпицентром распространения заболевания в глобальном масштабе, хотя число жертв вируса за пределами Китая уже превысило число смертей непосредственно в самой КНР. 

Как сообщало EADaily, ранее официальный Пекин осудил президента США Дональда Трампаза использование им выражения «китайский вирус».

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд
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