Роскосмос закинет на орбиту сотни спутников Интернет-связи

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с группой спутников связи OneWeb вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом столе космодрома Байконур, сообщили в «Роскосмосе».

После проведения работ по установке ракеты в пусковое устройство и вертикализации, к ней были сведены мачты обслуживания. Затем совместные расчеты предприятий «Роскосмоса» приступили к выполнению операций по графику первого стартового дня: проводятся автономные испытания систем и агрегатов полезной нагрузки, ракеты-носителя и стартового комплекса.

Запуск запланирован на 21 марта 2020 года. Отделение разгонного блока от третьей ступени состоится через 562,8 секунды после старта. В течение следующих 3,5 часов в соответствии с циклограммой полета космические аппараты будут поочередно отделяться от разгонного блока «Фрегат-М».

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 спутников в каждой. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году.