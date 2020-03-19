СВ США выбрали двух претендентов на поставку перспективного летательного аппарата FLRAA

ЦАМТО, 18 марта. СВ США выбрали Bell и Sikorsky-Boeing претендентами на поставку перспективного транспортно-десантного летательного аппарата большой дальности FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft).

С целью снижения рисков перед реализацией следующего этапа программы FLRAA командование Сухопутных войск США заключило с компанией Bell и консорциум Sikorsky-Boeing контракты на демонстрацию конкурирующих образцов.

Сообщение о выборе двух финалистов командование СВ опубликовало в Twitter 16 марта, не раскрывая стоимость подписанных контрактов.

Целью программы FLRAA является замена многоцелевого вертолета UH-60 "Блэк Хок", принятого на вооружение в 1979 году. Предполагается, что предназначенный для оснащения боевых и резервных подразделений по сбалансированной стоимости летательный аппарат сможет развивать высокую скорость и будет обладать маневренностью на низких скоростях.

В течение последних лет компания Bell и консорциум Sikorsky-Boeing спроектировали, построили и провели ряд испытаний опытных образцов летательных аппаратов, соответствующих основным требованиям программы FLRAA. Так, Bell разработала перспективный конвертоплан V-280 "Валор" (Valor), а Sikorsky-Boeing – многоцелевой скоростной вертолет SB>1 "Дефиант".

В рамках соглашения о снижении рисков оба претендента должны доработать свои летательные аппараты для проведения сравнительной оценки, по результатам которой командование СВ США выберет летательный аппарат для замены UH-60. СВ США рассчитывают реализовать проект в сжатые сроки и укомплектовать первое подразделение FLRAA не позднее 2030 года.

Как и UH-60, закупаемый в рамках программы FLRAA аппарат предполагается применять для выполнения широкого спектра задач, включая непосредственную авиационную поддержку, пресечение незаконной деятельности на море, медицинскую эвакуацию, доставку гуманитарной помощи, снабжение и поисково-спасательные операции в боевых условиях и т.д. Он также предназначен для применения в ходе боевых операций против сравнимого по силам противника, включая Китай или Россию.

Для применения в подобных операциях СВ США планируют закупить летательный аппарат, отличающийся улучшенными характеристиками по сравнению с UH-60. Так, максимальная крейсерская скорость должна составлять около 280 узлов (519 км/ч), боевой радиус без дозаправки – 300 морских миль (556 км), дальность полета без дозаправки – не менее 2440 морских миль (4520 км).

Консорциум Sikorsky-Boeing предлагает СВ США многоцелевой скоростной вертолет SB>1 "Дефиант" с двумя соосными несущими винтами, вращающимися в разных направлениях, и толкающим воздушным винтом. Данная схема позволяет летательному аппарату развивать высокие скорости, недоступные обычным вертолетам. В ходе ранее проведенных испытаний SB>1 демонстрировал возможность полета со скоростью 140 узлов, но разработчики рассчитывают в ближайшие несколько месяцев достичь скорости 250 узлов.

Bell предлагает усовершенствованный вариант V-280 "Валор", разработка которого в рамках проекта демонстратора технологии единого многоцелевого вертолета следующего поколения JMR-TD (Joint Multi-Role Technology Demonstrator) ведется более двух лет, а общий налет в рамках испытаний уже составил 170 часов. В ходе испытаний V-280 продемонстрировал как возможность развивать скорость более 300 узлов, так и маневренность на низких скоростях.