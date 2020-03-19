Российские подводники в канун своего дня оценивают свой боевой потенциал

Тихоокеанский флот (ТОФ) модернизирует инфраструктуру береговой базы подводных сил на Камчатке под размещение подлодок нового поколения, сообщил командующий подводными силами ТОФ Владимир Дмитриев. Он уточнил, что на данный момент построен один мол-причал с укреплениями от размыва берега, и продолжается строительство второго.

"На территории пирсовой зоны создаётся новейшая береговая инфраструктура с защитой от волн, ведётся строительство зданий и сооружений инженерного обеспечения, прокладка инженерных сетей для подачи всех необходимых энергосред прямо к месту стоянки кораблей", - сказал командующий.

Кроме того, Тихоокеанский флот пополнит свой парк дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ). В этом году в его состав войдет ДЭПЛ проекта «Варшавянка» 636.3 - «Волхов», сообщает агентство Интерфакс. будет передана Тихоокеанскому флоту (ТОФ) в 2020 году, «ВМФ получит в свой состав ДЭПЛ «Волхов» в этом году», - рассказал СМИ главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Первая подлодка данного проекта «Петропавловск-Камчатский» была передана ВМФ в ноябре 2019 года.

Главком также сообщил: «В настоящее время в цехах проходит подготовка к стыковке блоков еще двух подводных лодок серии - «Магадан» и «Уфа». Все три блока каждого из кораблей прошли гидравлические испытания. Строительство серии идёт по графику и согласно контракту, должно завершиться в 2022 году».

«Черноморцы получили в свой состав шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, которые показали свою эффективность при нанесении ударов высокоточным оружием по террористам в Сирийской Арабской Республике», - сказал Евменов.

«Волхов» является второй в серии из шести подводных лодок, строящихся для ТОФ. Корабль заложен в июле 2017 и спущен на воду в декабре 2019 года. Напоминаем, что ДЭПЛ 636.3 «Варшавянка» вооружены крылатыми ракетами подводного старта «Калибр», получившими «боевое крещение» в Сирии.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО