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ЦАМТО

Севмаш: курс на диверсификацию производства

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Севмаш
Предприятие Севмаш.
Источник изображения: © Владимир Ларионов/ТАСС

ЦАМТО, 18 марта. Севмаш (входит в ОСК) с ознакомительным визитом посетили сенаторы Совета Федерации Федерального собрания.

Делегация под руководством председателя комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова осмотрела производственные мощности предприятия. В ходе визита было проведено совещание по теме "Диверсификация ОПК".

В деловой поездке парламентариев сопровождал президент ОСК Алексей Рахманов. На встрече с представителями Севмаша и Звездочки сенаторы отметили хорошую загрузку двух северодвинских предприятий по линии гособоронзаказа. При этом было подчеркнуто, что задача сегодняшнего дня – диверсификация, освоение новых направлений продукции гражданского назначения. Сенаторы выразили готовность помочь предприятиям в части обсуждения вопросов налоговой поддержки, разработки специальных госпрограмм.

Сегодня Севмаш ведет планомерную работу по увеличению доли гражданской продукции. В первую очередь – в нефтегазовом направлении: прорабатываются новые проекты, ведется техперевооружение нефтегазовой платформы "Приразломная".

На совещании шла речь и о социальных вопросах. Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко поблагодарил парламентариев за внимание к предприятию и выразил уверенность в том, что совместная работа даст положительный результат. В частности, предприятие надеется на поддержку сенаторов в решении вопроса о строительстве 50-метрового бассейна на заводском стадионе "Север".

Кроме того, гости затронули актуальную тему сегодняшнего дня – предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Президент ОСК Алексей Рахманов обратился к сотрудникам с просьбой соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к своему здоровью. На предприятиях ОСК выпущены соответствующие приказы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".

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Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
Гособоронзаказ
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