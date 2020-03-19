Войти
Военное обозрение

В Индии проведён первый испытательный полёт легкого истребителя Tejas FOC

222
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Индийский авиапром приблизился еще на один шаг к передаче в войска сверхзвукового истребителя LLC Tejas FOC. Похоже, скоро ВВС Индии (IAF) получат в свое распоряжение новую боевую машину. Ее создала отечественная компания-авиапроизводитель Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Об этом сообщает издание Zee Media.

Вчера новый самолет совершил свой первый испытательный полет. Управлял им бывший командующий военно-воздушных сил страны.

Tejas FOC (S-21) пробыл в воздухе сорок минут. Он вылетел с аэродрома авиакомпании HAL в городе Бангалоре, который считают технологической столицей Индии, покружил над городом и совершил посадку.

Hindustan Aeronautics Limited планирует к концу апреля 2021 года передать военно-воздушным силам 16 новых истребителей.

Кроме HAL, в разработке боевой машины принимали участие Генеральный директорат по обеспечению авиационного качества (DGAQA), Центр оценки и сертификации летной годности летательных аппаратов (CEMILAC), IAF и Агентство по авиационному развитию (ADA).

В пресс-релизе оборонного ведомства отмечено, что быстрое создание первого самолета Tejas FOC позволяет надеяться, что остальные 15 запланированных единиц будут поставлены в войска в этом финансовом году.

Более ранняя версия истребителя LLC Tejas уже находится на вооружении ВВС Индии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Tejas
Компании
DRDO
HAL
Похожие новости
07.08.2018
Проект самолета Light Combat Aircraft передается от HAL под управление ВВС Индии
10.06.2015
«Сааб» может заинтересоваться Индией как крупной производственной площадкой
12.02.2015
Новый прототип палубной версии индийского истребителя Tejas совершил первый полет
06.10.2014
ВВС Индии вознамерились разрушить монополию HAL
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 05:12
  • 56
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 18.03 23:18
  • 73
Корабль SpaceX лопнул
  • 18.03 23:04
  • 3
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 22:08
  • 3
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 21:46
  • 59
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 20:42
  • 12
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 20:39
  • 1
Пандемия из армейской лаборатории Форт-Детрик
  • 18.03 20:29
  • 101
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 20:10
  • 2022
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:23
  • 2
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 18.03 18:38
  • 17
Истребители устарели?
  • 18.03 17:50
  • 14
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 16:14
  • 2
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+