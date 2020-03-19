В Индии проведён первый испытательный полёт легкого истребителя Tejas FOC

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Индийский авиапром приблизился еще на один шаг к передаче в войска сверхзвукового истребителя LLC Tejas FOC. Похоже, скоро ВВС Индии (IAF) получат в свое распоряжение новую боевую машину. Ее создала отечественная компания-авиапроизводитель Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Об этом сообщает издание Zee Media.
Вчера новый самолет совершил свой первый испытательный полет. Управлял им бывший командующий военно-воздушных сил страны.
Tejas FOC (S-21) пробыл в воздухе сорок минут. Он вылетел с аэродрома авиакомпании HAL в городе Бангалоре, который считают технологической столицей Индии, покружил над городом и совершил посадку.
Hindustan Aeronautics Limited планирует к концу апреля 2021 года передать военно-воздушным силам 16 новых истребителей.
Кроме HAL, в разработке боевой машины принимали участие Генеральный директорат по обеспечению авиационного качества (DGAQA), Центр оценки и сертификации летной годности летательных аппаратов (CEMILAC), IAF и Агентство по авиационному развитию (ADA).
В пресс-релизе оборонного ведомства отмечено, что быстрое создание первого самолета Tejas FOC позволяет надеяться, что остальные 15 запланированных единиц будут поставлены в войска в этом финансовом году.
Более ранняя версия истребителя LLC Tejas уже находится на вооружении ВВС Индии.