В Индии проведён первый испытательный полёт легкого истребителя Tejas FOC

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Индийский авиапром приблизился еще на один шаг к передаче в войска сверхзвукового истребителя LLC Tejas FOC. Похоже, скоро ВВС Индии (IAF) получат в свое распоряжение новую боевую машину. Ее создала отечественная компания-авиапроизводитель Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Об этом сообщает издание Zee Media.

Вчера новый самолет совершил свой первый испытательный полет. Управлял им бывший командующий военно-воздушных сил страны.

Tejas FOC (S-21) пробыл в воздухе сорок минут. Он вылетел с аэродрома авиакомпании HAL в городе Бангалоре, который считают технологической столицей Индии, покружил над городом и совершил посадку.

Hindustan Aeronautics Limited планирует к концу апреля 2021 года передать военно-воздушным силам 16 новых истребителей.

Кроме HAL, в разработке боевой машины принимали участие Генеральный директорат по обеспечению авиационного качества (DGAQA), Центр оценки и сертификации летной годности летательных аппаратов (CEMILAC), IAF и Агентство по авиационному развитию (ADA).

В пресс-релизе оборонного ведомства отмечено, что быстрое создание первого самолета Tejas FOC позволяет надеяться, что остальные 15 запланированных единиц будут поставлены в войска в этом финансовом году.

Более ранняя версия истребителя LLC Tejas уже находится на вооружении ВВС Индии.