ПАО "ОАК" исполнило обязательства по погашению облигаций

ЦАМТО, 18 марта. ПАО "ОАК" (Московская биржа: UNAC, под управлением ГК Ростех) исполнило обязательства по погашению облигаций серии 01 в полном размере в установленные решением о выпуске сроки.

Объем погашения неконвертируемых процентных документарных облигаций (государственный регистрационный номер – 4-01-55306-E от 22 февраля 2011 года, ISIN – RU000A0JRA65) составил 46280 млн. руб., срок обращения – 3290 дней с полугодовым купонным периодом. Процентная ставка была установлена при размещении в размере 8,00% годовых.

Председатель Совета директоров ПАО "ОАК", индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков отметил, что "погашение существенного объема ранее накопленной задолженности в срок свидетельствует о способности Группы ОАК совместно с Государственной корпорацией Ростех решать сложные задачи в период нестабильности на мировых финансовых рынках".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".