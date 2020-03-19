Войти
Военно-промышленный курьер

В России появятся подлодки пятого поколения

217
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов подтвердил, что российские специалисты разрабатывают подводные лодки пятого поколения с усовершенствованными характеристиками.

Как отметил Евменов в опубликованном интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда», сейчас для ВМФ строят субмарины 4-го поколения.

«Но мы обязаны смотреть вперед. Это требование времени и научно-технического процесса в строительстве и развития флота. Поэтому не секрет, идут работы по созданию атомных подводных лодок 5-го поколения. Они будут еще более совершенными по всем своим характеристикам», - пояснил он.

Адмирал также отметил, что срок службы атомных подводных лодок проектов 971 и 949, построенных во времена Советского Союза, будет увеличен практически вдвое благодаря своевременному и рациональному подходу к ремонту. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.05.2013
"Иркут" передал ВВС РФ очередные 3 самолета Як-130
25.12.2012
Войска воздушно-космической обороны могут войти в состав ВВС РФ
27.02.2012
Подводные роботы наступают на всех глубинах
12.09.2011
Броня плюс руль
04.03.2011
Новый российский бомбардировщик увидит свет в 2025 году
05.06.2008
"Иркут" приступает к сборке Як-130 для ВВС России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 05:12
  • 56
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 18.03 23:18
  • 73
Корабль SpaceX лопнул
  • 18.03 23:04
  • 3
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 22:08
  • 3
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 21:46
  • 59
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 20:42
  • 12
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 20:39
  • 1
Пандемия из армейской лаборатории Форт-Детрик
  • 18.03 20:29
  • 101
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 20:10
  • 2022
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:23
  • 2
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 18.03 18:38
  • 17
Истребители устарели?
  • 18.03 17:50
  • 14
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 16:14
  • 2
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+