В России появятся подлодки пятого поколения

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов подтвердил, что российские специалисты разрабатывают подводные лодки пятого поколения с усовершенствованными характеристиками.

Как отметил Евменов в опубликованном интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда», сейчас для ВМФ строят субмарины 4-го поколения.

«Но мы обязаны смотреть вперед. Это требование времени и научно-технического процесса в строительстве и развития флота. Поэтому не секрет, идут работы по созданию атомных подводных лодок 5-го поколения. Они будут еще более совершенными по всем своим характеристикам», - пояснил он.

Адмирал также отметил, что срок службы атомных подводных лодок проектов 971 и 949, построенных во времена Советского Союза, будет увеличен практически вдвое благодаря своевременному и рациональному подходу к ремонту.