Войти
Деловая газета "Взгляд"

Российские военные провели противодиверсионные учения на базе в Тартусе

226
0
0
Разгрузка судов в Тартусе
Разгрузка судов в Тартусе (Сирия) под дымовой и аэрозольной завесой.
Источник изображения: rg.ru

Российские военнослужащие провели учения по противодействию диверсантам в пункте базирования Черноморского флота (ЧФ) в сирийском порту Тартус, сообщили в пресс-службе ЧФ.

"Военнослужащие подразделения по противодействию диверсионным силам (ПДСС) "провели плановое учение по обнаружению и задержанию диверсионно-разведывательной группы условного противника", – передает ТАСС сообщение ЧФ.

По условиям учений экипаж дежурного противодиверсионного катера "Грачонок" обнаружил неизвестную быстроходную моторную лодку, которая не реагировала на запросы и продолжала движение.

Для перехвата нарушителя были задействованы противодиверсионные катера "Грачонок" и патрульные катера "Раптор" с группами боевых пловцов.

При этом цель была заблокирована в акватории бухты.

Условные диверсанты оказали сопротивление, но были нейтрализованы в результате действий военнослужащих подразделения ПДСС.

В учениях приняли участие шесть катеров типа "Грачонок" и "Раптор" и порядка 50 военнослужащих.

Напомним, в декабре российские и сирийские моряки провели первые совместные учения.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
03160 Раптор
21980 Грачонок
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
24.06.2019
Найдут на дне: катера оснастили системой распознавания диверсантов
11.02.2019
Северный Кавказ: когда тыл становится фронтом
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
25.12.2017
Ждет ли нас новая Цусима
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 05:12
  • 56
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 18.03 23:18
  • 73
Корабль SpaceX лопнул
  • 18.03 23:04
  • 3
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 22:08
  • 3
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 21:46
  • 59
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 20:42
  • 12
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 20:39
  • 1
Пандемия из армейской лаборатории Форт-Детрик
  • 18.03 20:29
  • 101
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 20:10
  • 2022
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:23
  • 2
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 18.03 18:38
  • 17
Истребители устарели?
  • 18.03 17:50
  • 14
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 16:14
  • 2
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+