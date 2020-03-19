Российские военные провели противодиверсионные учения на базе в Тартусе

Разгрузка судов в Тартусе (Сирия) под дымовой и аэрозольной завесой.

Российские военнослужащие провели учения по противодействию диверсантам в пункте базирования Черноморского флота (ЧФ) в сирийском порту Тартус, сообщили в пресс-службе ЧФ.

"Военнослужащие подразделения по противодействию диверсионным силам (ПДСС) "провели плановое учение по обнаружению и задержанию диверсионно-разведывательной группы условного противника", – передает ТАСС сообщение ЧФ.

По условиям учений экипаж дежурного противодиверсионного катера "Грачонок" обнаружил неизвестную быстроходную моторную лодку, которая не реагировала на запросы и продолжала движение.

Для перехвата нарушителя были задействованы противодиверсионные катера "Грачонок" и патрульные катера "Раптор" с группами боевых пловцов.

При этом цель была заблокирована в акватории бухты.

Условные диверсанты оказали сопротивление, но были нейтрализованы в результате действий военнослужащих подразделения ПДСС.

В учениях приняли участие шесть катеров типа "Грачонок" и "Раптор" и порядка 50 военнослужащих.

Напомним, в декабре российские и сирийские моряки провели первые совместные учения.

Дмитрий Зубарев