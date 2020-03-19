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Независимое военное обозрение

Сирийская оппозиция в Идлибе намерена атаковать российских военных

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Пострадавшая от обстрела улица в провинции Идлиб
Пострадавшая от обстрела улица в провинции Идлиб, Сирия.
Источник изображения: © AP Photo, Hussein Malla

Формирования вооруженной сирийской оппозиции, отказавшиеся соблюдать режим прекращения огня в провинции Идлиб, выдвинули дополнительные силы на линию фронта. Об этом сообщает агентство Sputnik, ссылаясь на сирийские государственные военные источники.

Аналитики считают, что исламисты готовятся к контрнаступлению. Более того, в их среде все чаще звучат угрозы в адрес российской военной полиции, патрулирующей вдоль трассы М-4, вблизи позиций джихадистских формирований. Среди оппозиционеров, не желающих выполнять российско-турецкие договоренности о прекращении огня в идлибской зоне деэскалации - «Ансар Аль-Таухид» (террористическая организация запрещена в России), «Туркестанская исламская партия» (террористическая организация запрещена в России), Хайят Тахрир Аш-Шам(террористическая организация запрещена в России). Особой непримиримостью отличается последняя, в ее рядах идет жесткая пропаганда о необходимости физически уничтожать именно российских военных. Сколько продержится перемирие на северо-западе Сирии предсказать сложно, одно очевидно – оно будет не долгим и очень напряженным.

В восточных районах, на севере страны боевики протурецкой милиции остановили подачу электричества с ТЭС, расположенной в районе Ум-Аль-Каиф в городе Таль-Тамр. Об этом сообщил сирийскому государственному агентству SANA генеральный директор Электросетевой компании провинции Аль-Хасака Анвар Окля. В настоящее время бригады рабочих выехали на линии и занимаются восстановлением периферийных электрических сетей. Это уже четвертый случай за последний месяц, когда турецкие партизаны нарушают электроснабжение в данном районе.

Там же, на этой неделе, недалеко от города Таль-Тамр в очередной раз американская мобильная бронегруппа заблокировала продвижение патруля российской военной полиции, направлявшегося к своей базе в Аль-Камышлы. Отмечаются недружественные отношения между российскими и американскими военными, чьи патрули и блокпосты функционируют бок о бок, в западной части провинции Аль-Хасака. Напряженность в их отношениях возрастает.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Компании
ВПВС РФ
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