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Независимое военное обозрение

Основу парка подводных ударных атомных лодок ВМФ России составят старые субмарины

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Фото Минобороны США / Wikipedia
Фото Минобороны США / Wikipedia.

Тихоокеанский флот (ТОФ) получит до 2022 года три подводных стратегических ракетоносца, вооруженных МБРП «Булава». Сообщает новостное агентство Интерфакс.

«Планируется, что в период с 2020 по 2022 год мы получим три современных крейсера проекта 955 «Борей» - «Князь Олег» («Князь Олег» должны поступить в состав флота в 2020 году - ИФ), «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» - носители твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава», - заявил прессе командующий подводными силами ТОФ Владимир Дмитриев в среду.

Более того, от него же стало известно, что для подводных сил ТОФ строятся две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» - «Новосибирск» и «Красноярск».

В цитируемом материале агентства «Интерфакс» указывается, что в настоящее время в бревом составе ВМФ находятся три атомные субмарины проекта «Борей» : «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Еще две АПЛ модернизированной версии «Борей-А» будут приняты в боевой список российского ВМФ в текущем году. И это головная субмарина «Князь Владимир» и первая серийная - «Князь Олег».

В апреле сего года после ремонта в состав флота вернется многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Вепрь» проекта 971.

«В апреле текущего года мы ждем возвращение в состав Подводных сил атомной подводной лодки "Вепрь" после проведенного ремонта», - сообщил СМИ командующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Он же высказал мнение: «Мы не имеем права раньше времени прощаться с кораблями, которые имеют такой запас. Будем продолжать ремонт в различных объемах атомных подводных лодок и модернизацию. Будут вестись работы в отношении проектов 667 БДРМ, 971, 949». За неимением возможности обновлять парк атомных субмарин российский флот вынужден мириться с тем что есть « практически вдвое будет увеличен срок службы атомных подводных лодок проектов 971, 949, проходят ремонт и атомные подводные ракетоносцы проекта 667БДРМ».


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
К-157 Вепрь
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
2020-й год
667
667БДРМ Дельфин
885 Ясень
955 Борей
971 Щука-Б
ТОФ
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