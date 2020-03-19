Основу парка подводных ударных атомных лодок ВМФ России составят старые субмарины

Тихоокеанский флот (ТОФ) получит до 2022 года три подводных стратегических ракетоносца, вооруженных МБРП «Булава». Сообщает новостное агентство Интерфакс.

«Планируется, что в период с 2020 по 2022 год мы получим три современных крейсера проекта 955 «Борей» - «Князь Олег» («Князь Олег» должны поступить в состав флота в 2020 году - ИФ), «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» - носители твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава», - заявил прессе командующий подводными силами ТОФ Владимир Дмитриев в среду.

Более того, от него же стало известно, что для подводных сил ТОФ строятся две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» - «Новосибирск» и «Красноярск».

В цитируемом материале агентства «Интерфакс» указывается, что в настоящее время в бревом составе ВМФ находятся три атомные субмарины проекта «Борей» : «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Еще две АПЛ модернизированной версии «Борей-А» будут приняты в боевой список российского ВМФ в текущем году. И это головная субмарина «Князь Владимир» и первая серийная - «Князь Олег».

В апреле сего года после ремонта в состав флота вернется многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Вепрь» проекта 971.

«В апреле текущего года мы ждем возвращение в состав Подводных сил атомной подводной лодки "Вепрь" после проведенного ремонта», - сообщил СМИ командующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Он же высказал мнение: «Мы не имеем права раньше времени прощаться с кораблями, которые имеют такой запас. Будем продолжать ремонт в различных объемах атомных подводных лодок и модернизацию. Будут вестись работы в отношении проектов 667 БДРМ, 971, 949». За неимением возможности обновлять парк атомных субмарин российский флот вынужден мириться с тем что есть « практически вдвое будет увеличен срок службы атомных подводных лодок проектов 971, 949, проходят ремонт и атомные подводные ракетоносцы проекта 667БДРМ».

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО