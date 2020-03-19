"Калашников" поставит ФСИН партию автоматов, пистолетов-пулеметов и карабинов

Ижевск. 18 марта. ИНТЕРФАКС - АО "Концерн "Калашников"" заключило с Главным центром инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН госконтракты на поставку автоматов АК-103, пистолетов-пулеметов "Витязь-СН" и карабинов 18,5КС-К, следует из документации, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг".

Согласно контрактам, до 30 ноября текущего года "Калашников" должен поставить ФСИН 300 автоматов АК-103 на сумму 8,8 млн рублей, 10 пистолетов-пулеметов "Витязь-СН" на сумму 0,6 млн рублей и 20 карабинов специальных с коробчатым магазином 18,5КС-К на сумму 1,3 млн рублей.

В автоматах АК-103 применяются патроны калибра 7,62х39, его масса с патронами - 4,1 кг. Приклад, магазин, цевье, ствольная накладка и пистолетная рукоятка изготовлены из пластмассы и обладают высокой ударопрочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Имеется возможность ведения стрельбы со сложенным прикладом.

9 мм пистолет-пулемет "Витязь-СН" разработан на базе конструкции автомата Калашникова под требования специальных подразделений МВД России. Может применять различные типы патронов 9х19 мм, его масса составляет 2,9 кг.