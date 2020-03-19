В Турции решили перенести сборы резервистов и военные учения

Источник изображения: Минобороны Турции

Турецкие СМИ сообщили о решении, которое касается запланированных на 2020 год военных учений, маневров и вызова резервистов. По данным телеканала TRT Haber, в министерстве национальной обороны страны решили отложить проведение военных сборов для резервистов и проведение учений на более поздние сроки.

Связано такое решение ведомства Хулуси Акара с угрозой распространения коронавируса. В СМИ отмечают, что привлечённые к военным сборам и учениям резервисты могут являться невыявленными носителями болезни. А при их попадании в воинские коллективы болезнь может начать бесконтрольно распространяться в частях и соединениях турецкой армии.

Главное мобилизационное управление Минобороны Турции говорит о том, что с точной датой возобновления призыва резервистов к проведению маневров, а также с датой возобновления проведения учений, пока не определились. Всё зависит от санитарно-эпидемической обстановки в стране.

Минобороны Турции при этом отмечает, что призывная кампания на данном этапе полностью отменяться не будет.

Ранее министерство туризма Турции рассмотрело вопрос о возможном переносе начала курортного сезона на месяц. Теперь в ведомстве говорят о том, что туристический сезон-2020 может быть полностью сорван из-за закрытых границ, отмены авиарейсов и других кризисных явлений, сопутствующих распространению коронавируса.