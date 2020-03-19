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Lenta.ru

Сверхманевренность F-22 попала на видео

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Видео: @Combat_learjet / Twitter

Пользователь Combat_learjet опубликовал в Twitter ролик с маневрами американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Согласно The Aviationist, речь идет о маневре, известном как петля с большим углом атаким.

«Это замедленное видео маневрирования F-22 Raptor завораживает», — пишет The Drive.

Комментируя данный ролик, в издании отметили, что своей сверманевренностью F-22 Raptor обязан двухмерному управлению вектором тяги. Там же указывается, что российский истребитель поколения 4++ Су-35 имеет трехмерное управление вектором тяги, однако по совокупности характеристик, в частности, малозаметности, американский самолет превосходит российский.

В сентябре 2019 года исполнительный директор Военно-воздушных сил США по закупкам Уил Ропер завяил, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта.

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