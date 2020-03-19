Войти
ТАСС

Сотрудники всех центров NASA переведены на удаленный режим работы из-за коронавируса

259
0
0
Источник изображения: © AP Photo/Patrick Semansky

Персоналу, который важен для реализации миссий, по-прежнему открыт доступ на объекты

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обязало своих сотрудников перейти на удаленный режим работы в связи с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении главы NASA Джима Брайденстайна.

"Руководство NASA этим вечером решило перевести все свои центры и предприятия на третий уровень формата работы. Сотрудники и контрактники немедленно переходят на удаленный режим работы до следующего уведомления. Персоналу, который важен для реализации миссий, по-прежнему открыт доступ на объекты", - уточнил он.

"Хотя анализы COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) ограниченного числа сотрудников NASA дали положительные результаты, нам крайне важно принять эти меры профилактического свойства, чтобы помешать дальнейшему распространению вируса среди наших работников и всего сообщества", - пояснил глава NASA. Он настоятельно рекомендовал своим подчиненным и членам их семей соблюдать рекомендации администрации США в области борьбы с коронавирусом.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 6362, умерли по меньшей мере 108 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Похожие новости
10.02.2020
Изоляционный эксперимент SIRIUS начнется в Москве в ноябре
22.10.2019
В NASA заявили, что стремятся расширить сотрудничество с РФ в космосе
12.07.2019
Большинство американцев впервые поддержали идею высадки США на Марс - опрос
12.07.2019
В NASA разъяснили конгрессменам бессмысленность демонтажа МКС и ее перевода на орбиту Луны
01.04.2019
NASA провело первые испытания прототипа марсианского дрона-вертолета
18.05.2016
Пять американских мини-спутников запущены с борта МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 05:12
  • 56
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 18.03 23:18
  • 73
Корабль SpaceX лопнул
  • 18.03 23:04
  • 3
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 22:08
  • 3
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 21:46
  • 59
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 20:42
  • 12
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 20:39
  • 1
Пандемия из армейской лаборатории Форт-Детрик
  • 18.03 20:29
  • 101
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 20:10
  • 2022
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:23
  • 2
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 18.03 18:38
  • 17
Истребители устарели?
  • 18.03 17:50
  • 14
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 16:14
  • 2
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+