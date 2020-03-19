Сотрудники всех центров NASA переведены на удаленный режим работы из-за коронавируса

Персоналу, который важен для реализации миссий, по-прежнему открыт доступ на объекты

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обязало своих сотрудников перейти на удаленный режим работы в связи с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении главы NASA Джима Брайденстайна.

"Руководство NASA этим вечером решило перевести все свои центры и предприятия на третий уровень формата работы. Сотрудники и контрактники немедленно переходят на удаленный режим работы до следующего уведомления. Персоналу, который важен для реализации миссий, по-прежнему открыт доступ на объекты", - уточнил он.

"Хотя анализы COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) ограниченного числа сотрудников NASA дали положительные результаты, нам крайне важно принять эти меры профилактического свойства, чтобы помешать дальнейшему распространению вируса среди наших работников и всего сообщества", - пояснил глава NASA. Он настоятельно рекомендовал своим подчиненным и членам их семей соблюдать рекомендации администрации США в области борьбы с коронавирусом.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 6362, умерли по меньшей мере 108 человек.