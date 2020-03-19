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Известия.ru

В ВМФ России рассказали о создании подлодок пятого поколения

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Россия занята строительством подлодок четвертого поколения, но одновременно разрабатывает и субмарины пятого поколения, рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде», опубликованном 18 марта.

«Мы обязаны смотреть вперед. Это требование времени, необходимое для дальнейшего развития флота. Поэтому не секрет, что идут работы по созданию атомных подводных лодок 5-го поколения. Они будут еще более совершенными по всем своим характеристикам», - отметил адмирал.

Евменов также рассказал, что внимание уделяется развитию всех флотов. Так, за последние десять лет было полностью завершено обновление подводной составляющей Черноморского флота.

Черноморцы получили в свой состав шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

Укрепляются подводные силы Северного и Тихоокеанского флотов.

В 2020 году ВМФ намерен получить от Объединенной судостроительной корпорации головные подводные крейсера «Князь Владимир» и «Казань», а также первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск».

«Это – основа безопасности в Мировом океане и гарант сдерживания угроз с морских и океанских направлений. Мы адекватно оцениваем возникающие новые угрозы и делаем все, чтобы иметь возможность их парировать», - подчеркнул адмирал.

В декабре американские специалисты составили рейтинг пяти самых мощных военно-морских флотов в мире. Россия заняла второе место.

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