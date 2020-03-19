Огнеметные танковые "Буратино" могли получить сбивающие ПТУР "Дрозды-2"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", vitalykuzmin.net

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и модернизированные "Сонцепеки" прошли проверку боевыми действиями в Афганистане, Чечне, Ираке и Сирии.

Машины постоянно совершенствовались. Если вначале пусковые установки устанавливали на шасси Т-72, то сейчас на экспорт идут модификации уже на платформе Т-90С. Модернизированные версии для российской армии унифицированы с Т-72Б3.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", vitalykuzmin.net

Поскольку завод в Омске, где сконструированы и выпускаются танковые огнеметы, с конца семидесятых годов был задействован в производстве Т-80, не удивительно, что прорабатывались варианты ТОС и на шасси машин с газовыми турбинами.

Очень интересен вариант "Буратино с установленным на нем комплексом активной защиты "Дрозд-2". Благодаря КАЗ боевая машина могла бы сбивать подлетающие к ней вражеские ракеты и гранаты РПГ.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", vitalykuzmin.net

Не исключено, что, исходя из опыта последних войн, к данным разработкам вернутся. Причем современные версии активной защиты получат возможность сбивать еще и артиллерийские снаряды, в том числе бронебойно-подкалиберные.