Войти
Вестник Мордовии

Огнеметные танковые "Буратино" могли получить сбивающие ПТУР "Дрозды-2"

330
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", vitalykuzmin.net

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и модернизированные "Сонцепеки" прошли проверку боевыми действиями в Афганистане, Чечне, Ираке и Сирии.

Машины постоянно совершенствовались. Если вначале пусковые установки устанавливали на шасси Т-72, то сейчас на экспорт идут модификации уже на платформе Т-90С. Модернизированные версии для российской армии унифицированы с Т-72Б3.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", vitalykuzmin.net

Поскольку завод в Омске, где сконструированы и выпускаются танковые огнеметы, с конца семидесятых годов был задействован в производстве Т-80, не удивительно, что прорабатывались варианты ТОС и на шасси машин с газовыми турбинами.

Очень интересен вариант "Буратино с установленным на нем комплексом активной защиты "Дрозд-2". Благодаря КАЗ боевая машина могла бы сбивать подлетающие к ней вражеские ракеты и гранаты РПГ.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", vitalykuzmin.net

Не исключено, что, исходя из опыта последних войн, к данным разработкам вернутся. Причем современные версии активной защиты получат возможность сбивать еще и артиллерийские снаряды, в том числе бронебойно-подкалиберные.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Россия
Сирия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Т-90С
ТОС-1
Похожие новости
21.02.2020
Преждевременный отказ от брони
23.09.2015
Больше, чем танк
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
03.06.2015
Проекция силы
15.03.2011
Кого вооружает Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 05:12
  • 56
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 18.03 23:18
  • 73
Корабль SpaceX лопнул
  • 18.03 23:04
  • 3
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 22:08
  • 3
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 21:46
  • 59
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 20:42
  • 12
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 20:39
  • 1
Пандемия из армейской лаборатории Форт-Детрик
  • 18.03 20:29
  • 101
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 20:10
  • 2022
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:23
  • 2
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 18.03 18:38
  • 17
Истребители устарели?
  • 18.03 17:50
  • 14
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 16:14
  • 2
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+