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ТАСС

Главком ВМФ сообщил, что в России ведется разработка подводных лодок пятого поколения

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

По словам адмирала Николая Евменова, они будут еще более совершенными по всем своим характеристикам

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Работа по созданию российских подводных лодок пятого поколения ведутся в настоящее время, сообщил в среду в интервью "Красной звезде" главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

"Сегодня идет строительство подводных лодок 4-го поколения. Но мы обязаны смотреть вперед. Это требование времени и научно-технического процесса в строительстве и развития Флота. Поэтому не секрет, идут работы по созданию атомных подводных лодок 5-го поколения. Они будут еще более совершенными по всем своим характеристикам", - сообщил Евменов.

24 декабря 2019 года из материалов Совета Федерации стало известно, что перспективные атомные подводные лодки (АПЛ) пятого поколения проекта "Хаски" ("Лайка") смогут нести баллистические и противокорабельные ракеты за счет использования различных модулей.

Как ранее ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, в конце 2018 года "Малахит" завершил научно-исследовательскую работу (НИР) под шифром "Хаски" с определением облика многоцелевой атомной подлодки пятого поколения и приступил к следующему этапу создания подлодки - опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром "Лайка".

По словам собеседника агентства, одним из видов ударного оружия разрабатываемой субмарины будут гиперзвуковые ракеты "Циркон". Кроме того, "Лайка" будет иметь модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом".

Перспективные атомные подводные лодки будут, в частности, решать задачи стратегического неядерного сдерживания.

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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
AI
ГЗЛА
Хаски
Ядерный щит
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