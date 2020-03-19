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ТАСС

Срок службы подлодок проектов 971 и 949 увеличат вдвое благодаря ремонту

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Как сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов, атомная подводная лока "Вепрь" проекта 971 вернется в состав ВМФ России в апреле этого года

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Срок службы атомных подводных лодок проектов 971 и 949 будет увеличен практически вдвое благодаря своевременному и рациональному подходу к ремонту, сообщил в среду в интервью "Красной звезде" главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

"Будем продолжать ремонт в различных объемах атомных подводных лодок и модернизацию. Будут вестись работы в отношении проектов 667 БДРМ, 971, 949. Отмечу, что в результате такого рационального и логичного подхода к подводному судоремонту, практически вдвое будет увеличен срок службы атомных подводных лодок проектов 971 и 949", - сообщил главком.

Он также отметил, что атомная подводная лока "Вепрь" проекта 971 вернется в состав ВМФ России в апреле этого года после завершения ремонта.

Атомные подлодки проекта 971 предназначена для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. Она вооружена торпедно-ракетным комплексом, который состоит из восьми торпедных аппаратов и приспособлен для стрельбы как торпедами, так и крылатыми ракетами.

Атомные подводные ракетные крейсеры проекта 949А имеют длину 155 м, водоизмещение до 24 тыс. тонн, глубину погружения до 600 м, скорость подводного хода до 32 узлов, экипаж - 107 человек. Подводные лодки данного типа вооружены 24 пусковыми установками крылатых ракет "Гранит" с дальностью действия около 500 км и шестью торпедными аппаратами.

Подлодки проекта 636

Как сообщил Еменов, строительство подводных лодок проекта 636 для Тихоокеанского флота идет по графику, серия из шести лодок будет готова в 2022 году.

"В настоящее время в цехах Адмиралтейских верфей проходит подготовка к стыковке блоков еще двух подводных лодок серии - "Магадан" и "Уфа". Все три блока каждого из кораблей прошли гидравлические испытания. Строительство серии идет по графику и согласно контракту, должно завершиться в 2022 году", - сообщил адмирал.

Серии из шести подлодок проекта 636 строится на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота России. Первый корабль - "Петропавловск-Камчатский" - передан заказчику в декабре 2019 года, второй - "Волхов" - спущен на воду в декабре 2019 года, проходит заводские испытания.

Субмарины проекта 636 относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и являются одними из самых малошумных в мире. Они имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3900 т, рабочая глубина погружения составляет 240 м, предельная - 300 м, дальность хода - 7500 миль.

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Страны
Россия
Продукция
Гранит
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
667БДРМ Дельфин
877 Палтус
949А Антей
971 Щука-Б
ТОФ
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