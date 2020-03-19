ТОФ планирует до 2022 года получить две стратегические атомные подлодки

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Тихоокеанский флот (ТОФ) планирует получить два стратегических атомных подводных крейсера "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III" до 2022 года, сообщил командующий подводными силами ТОФ Владимир Дмитриев.

"Планируется, что в период с 2020 по 2022 год мы получим три современных крейсера проекта 955 "Борей" - "Князь Олег" ("Князь Олег" должны поступить в состав флота в 2020 году - ИФ), "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III" - носители твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 "Булава"", - сказал Дмитриев в интервью, опубликованном в газете Вооружённых сил РФ "Красная звезда" в среду.

Он также отметил, что в настоящее время для подводных сил ТОФ строятся две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М ("Ясень-М") "Новосибирск" и "Красноярск".

В данный момент в составе ВМФ находятся три атомные подлодки проекта "Борей" - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Головная и первая серийная подлодки модернизированного проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и "Князь Олег" должны поступить в состав флота в 2020 году.