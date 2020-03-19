Четыре атомные субмарины получит ВМФ РФ в 2020 году

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Военно-морской флот в этом году получит четыре стратегические подводные лодки, сообщил главком ВМФ Николай Евменов в интервью, которое публикует в среду газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

"Что касается атомной составляющей наших подводных сил, то в текущем году мы ждем от Объединенной судостроительной корпорации (ОСК - ИФ) головные атомные подводные крейсера "Князь Владимир" и "Казань", первые серийные атомные подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск", - сказал Евменов.

Наряду со строительством атомных подводных лодок (АПЛ) четвёртого поколения, сказал Евменов, идут работы по созданию стратегических субмарин пятого поколения.

"Они будут еще более совершенными по всем своим характеристикам", - отметил главком.

Головная подлодка проекта "Борей-А" "Князь Владимир" была спущена на воду в ноябре 2017 года. 21 ноября 2019 года Северный флот информировал о завершении госиспытаний субмарины. 10 февраля глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что передача подлодки состоится через "один-полтора месяца".

Подлодка "Князь Олег" также относится к проекту "Борей-А". Стратегические подводные крейсеры данного проекта принадлежат к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". От первых "Бореев" - подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - они отличаются меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

"Казань" - многоцелевая АПЛ, головная подлодка проекта "Ясень-М". Подлодка была спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился. Первая серийная подлодка проекта "Новосибирск" была спущена на воду в декабре 2019 года. Подлодки данного проекта планируется вооружать крылатыми ракетами "Оникс" и/или "Калибр".