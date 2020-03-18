Как «генерал короновирус» победил американские войска

В апреле – мае около границ Беларуси и России должны были пройти крупнейшие американские учения «Defender Europe – 2020». С конца февраля начата переброска военнослужащих США в Европу. Маневры, которые планируется провести на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии, с участием почти 40 тысяч американских солдат и офицеров, а также военнослужащих из других 19 стран, оказались под угрозой отмены из-за эпидемии короновируса.

Первоначально военно-политическое руководство США заявляло, что эпидемия не может повлиять на планы боевой подготовки и не сорвет проведение маневров. Однако именно военнослужащие, которые беспрепятственно перемещаются из одной страны в другую, зачастую становятся источниками распространения болезни.

Правительства большинства европейских стран ввели ограничения на передвижение населения и проведение массовых мероприятий, но, к сожалению, это кассается только гражданских. Пентагон имеет с большинством стран Восточной Европы, где и планируется проведение активной фазы учений, двусторонние договора о сотрудничестве в оборонной области. Поэтому военнослужащие США беспрепятственно перемещаются по Европе, не подлежат каким-либо проверкам и, следовательно, являются главными переносчиками вируса.

Учения с американскими военными отменили в Корее, потом в Израиле. В Европе, спустя лишь почти две недели после начала эпидемии начали принимать определнные меры. Так, спустя несколько дней после начала учения «Cold Responce — 2020» норвежскими властями было принято решение о прекращении мероприятий боевой подготовки и карантине всех учавствующих.

На очереди «Defender Europe – 2020». Отменить сразу и на совсем – означало бы потерять лицо и миллионы долларов, уже вложенных в организацию мероприятия. Поэтому пока есть только решение о сокращении сроков и количества участников, однако не о прекращении! Об этом было сказано в пресс-релизе Европейского командования ВС США.

Вероятно, американцы еще и сами не решили, как бы покрасивее свернуть все и спокойно уехать домой. Не все так просто – ведь столь широко аннонсируемые учения носят пропагандистский характер – и Россию напугать, и союзникам показать, что дескать мы готовы если что вас защитить.

Тем временем, заботясь о своих военнослужащих, министрество обороны США уже ввело серьезные ограничения на поездки военных и членов их семей по миру. Начиная с 13 марта, все солдаты и офиццеры, а также члены их семей не должны в течение двух месяцев перемещаться в страны или из стран с высокой степенью распространения заболевания. Это КНР, Италия и Южная Корея. Кроме того, в течение двух месяцев членам семей военнослужащих и гражданскому персоналу будет запрещено совершать поездки в места с устойчивой передачей заболевания – Япония, Бахрейн и Великобританию. Наверняка этот список в ближайшие дни будет дополнен Германией, Нидерландами и другими государствами, в которых уже высадился америкнаских десант и прибыли грузовые корабли с техникой.

К слову, по имеющейся информации уже и Нидерланды отказали американцам в выгрузке ВВСТ – морское судно RESOLVE, которое более трех суток ждало пока будет разгружен другой корабль BENAVIDEZ, уйдет в другой порт или развернется домой – в Флиссинген объявлен двухнедельный карантин. К слову, навряд ли кто примет судно из карантина.

Проблемы с логистикой в ходе переброски войск США на территорию Европы были и ранее, но теперь огромное влияние оказывет и вирус. В это время в пути находится еще одно судно – PATRIOT, которому, похоже вообще негде будет пришвартоваться. А представьте, что это было бы во время боевых действий? С высокой долей вероятности можно сказать, что все эти суда уже давно были бы поражены.

Кроме проблем с логистикой, возникают вопросы и с участниками — от маневров уже отказалась 2-я медицинская бригада ВС Великобритании.

Сократил свое участие, а может впоследствии и прекратит полнотью Бундесвер, об этом сообщает командование вооруженными силами Германии. В частности, 250 немецких военнослужащих не будут задействованы в учениях на полигонах Берген-Хон и в Мюнстере (федеральная земля Нижняя Саксония) с 16 по 30 апреля. К слову, Германия из-за эпидемии с 16 марта прекращает проведение на своей территории мероприятий боевой подготовки, спланированных в рамках учения «Defender Europe — 2020».

От любых учений отказались и вооруженные силы Италии.

Командование ВС США в Европе на своем сайте отметило, что все переброски личного состава, вооружения и военной техники из США в Европу прекращены. Отменены также составные части «Defender Europe — 2020» – «Dynamic Front», «Joint Warfighting Assessment», «Saber Strike» и «Swift Response».

Министерство обороны США пока официально не подтвердило приостановку маневров, но кажется это может вскоре произойти. Страны, где должны были пройти активные фазы, объявили о закрытии своих границ и было бы, согласитесь, весьма странно, если бы тысячи американцев, не смотря ни на что, придут в Польшу, Литву и Латвию.

Между тем, президент Дональд Трамп заявил, что это именно ЕС виновен в росте в США числа зараженных Covid-19, поскольку Европа не приняла необходимых мер для ограничения поездок. Поэтому Белый дом закрывает границу для прибывающих в Штаты европейцев, а до Европы ему и дела нет. Будут ли молчать и ждать американской милости руководство Польши и стран Балтии, покажет время, но население Германии, Нидерландов уже вышло на улицы и отстояло свою безопасность. Участь же стран лимитрофов гораздо страшнее и мало кого интересует. Очередной раз Белый дом демонстрирует, что население стран Восточной Европы всего лишь расходный материал.

Владимир Вуячич