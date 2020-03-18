Американцы запатентовали дрон на параплане для запуска из подствольного гранатомета

Американские разработчики из Исследовательской лаборатории Армии США запатентовали миниатюрный беспилотный летательный аппарат с крылом и парапланом, который можно запускать с помощью обычного подствольного гранатомета калибра 40 миллиметров. Разработка получила название GLUAS (grenade launched unmanned aerial system, беспилотный летательный аппарат гранатометного запуска).

На протяжении последних 10 лет министерство обороны США занимается реализацией программы по увеличению числа беспилотников разных классов, используемых вооруженными силами. Считается, что миниатюрные беспилотники, которые бойцы могут переносить в кармане или рюкзаке, позволят существенно повысить безопасность и осведомленность подразделений.

В частности, с помощью таких аппаратов бойцы могут быстро и относительно незаметно провести рекогносцировку, пронаблюдать за передвижением противника или разведать его позиции.

Согласно патенту, беспилотник GLUAS можно будет запускать с помощью однозарядного гранатомета M79, подствольного M203 или станкового автоматического Mk.19. Все эти гранатометы имеют калибр 40 миллиметров.

Дрон представляет собой компактный цилиндрический снаряд с раскладным крылом, сложенным вокруг корпуса и выпускаемым парапланом. Аппарат оснащен аккумуляторной батареей и электромотором с толкающим воздушным винтом.

Дальность полета нового дрона, согласно проекту, составит 2 километра. Беспилотник сможет находиться в воздухе от 30 минут до одного часа и подниматься на высоту до 600 метров. Предполагается, что аппарат сможет выполнять полеты под управлением оператора, либо в полностью автоматическом режиме.

GLUAS предполагается оснастить камерой, с помощью которой аппарат и сможет вести разведку, передавая данные на пульт оператора. Идет ли речь пока только о патенте на беспилотник гранатометного запуска или специалисты Исследовательской лаборатории Армии США уже создали прототип устройства, неизвестно.

Сегодня разработкой дронов гранатометного запуска занимается австралийская компания DefendTex. Весной прошлого года она представила квадрокоптер Drone-40 в форм-факторе гранатометного выстрела для гранатомета калибра 40 миллиметров.

Этот аппарат представляет собой миниатюрный барражирующий боеприпас, способный кружить у цели до 20 минут. Этот аппарат способен развивать скорость до 72 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 10 километров. Drone-40 имеет камеру и может быть оснащен бронебойной, осколочно-фугасной или зажигательной боевой частью или дымовым зарядом.

Василий Сычёв