Рогозин заявил об отмене всех международных контактов "Роскосмоса" на ближайшие недели

"Роскосмос" отменил все зарубежные командировки кроме Байконура

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" на ближайшие недели отменил все международные переговоры, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"На ближайшие недели все наши международные контакты и переговоры отменены", - сообщил Рогозин в твиттере во вторник.

Он сделал это заявление на фоне осложнения ситуации в мире в коронавирусом.

Рогозин также отметил, что отменяются все выезды сотрудников "Роскосмоса" за рубеж кроме командировок на Байконур.

Это уже не первые ограничительные меры из-за вируса, затронувшие ракетно-космическую отрасль. На минувшей неделе стало известно, что запуск миссии ExoMars-2020 перенесен с лета этого года на 2022 год. Среди причин назывались необходимость дополнительных технических проверок, а также коронавирус. В понедельник Гвианский Космический центр объявил о приостановке всей пусковой программы, а "Роскосмос" - об ограничении на доступ прессы на космодром Байконур. Во вторник также стало известно, что традиционный праздничный концерт в честь Дня космонавтики перенесен с 12 апреля на осень.

Кроме того, российские специалисты, обеспечивающие пуск ракеты "Союз-2" со спутниками OneWeb, прошли тщательный медицинский осмотр перед допуском на космодром Байконур.

"Члены Госкомиссии и специалисты-стартовики, прибывшие на Байконур для подготовки пуска 21 марта ракеты "Союз-2" со спутниками "One Web", прошли тщательный медицинский осмотр и уже приступили к работе", - сообщил Рогозин в Twitter во вторник.

Он поблагодарил правительство Казахстана за "возможность ритмичной работы космодрома".

Глава "Роскосмоса" заявил, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) помогает "Роскосмосу" принимать меры против предотвращения заражения сотрудников на космодромах Байконур и Восточный.

"Роскосмос" совместно с Федеральным медико-биологическим агентством обеспечивает строгое выполнение санитарных норм для профилактики заболевания при подготовке своими боевыми расчётами пусков ракет-носителей как на Байконуре, так и на Восточном", - заявил также Рогозин.