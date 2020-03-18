Помпео считает, что Россия причастна к гибели десятков турецких военных в Сирии

Вашингтон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне уверены, что на России лежит ответственность за гибель десятков турецких военных в ходе боевых действий на северо-западе Сирии, заявил во вторник глава госдепа США Майк Помпео.

"Мы уверены, что Россия убила десятки турецких военных в ходе своих военных операций", - заявил Помпео на брифинге в госдепе.

"Силы режима Асада, поддерживаемые Россией и иранскими силами, несут ответственность за непрерывные нападения, в ходе которых разрушены школы и больницы, убиты мирные жители, в том числе медицинские работники", - добавил госсекретарь.

Помпео подчеркнул, что США продолжат рассматривать вопрос о принятии дополнительных мер, призванных "положить конец насилию в Идлибе и Сирии в целом".

На прошлой неделе делегации Турции и РФ на переговорах в Анкаре подписали соглашение об урегулировании ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар отметил, что совместное патрулирование этого шоссе сыграет положительную роль в поддержании режима прекращения огня в Идлибе.

В Идлибе с 00:01 6 марта начал действовать режим прекращения огня, соглашение о котором между Россией и Турцией было достигнуто в Москве президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Между Москвой и Анкарой возникли разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где ранее обстановка значительно обострилась. Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Российские военные, в свою очередь, заявляют, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.