Глава Минобороны Сирии попал под американские санкции

Вашингтон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - США ввели санкции в отношении министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба, говорится в коммюнике, распространенном во вторник государственным департаментом США от имени госсекретаря Майка Помпео.

"Сегодня США внесли в санкционный список высокопоставленного представителя режима Асада, который несет ответственность за насилие и разрушительный гуманитарный кризис на севере Сирии. Государственный департамент вводит санкции в отношении министра обороны Сирии генерал-лейтенанта Али Абдуллы Айюба за ряд преднамеренных действий в период с декабря 2019 года, совершенных им для того, чтобы помешать поддержанию режима прекращения огня на севере Сирии", - говорится в документе.

"В результате созданных помех почти миллион человек покинули свои дома, и оказались в ужасающей нужде в гуманитарной помощи в условиях холодной зимы в Идлибе", - отметил Помпео.

"В рамках сегодняшних санкций вся собственность Айюба в США заблокирована, Айюбу отказано в доступе к финансовой системе США, его имя внесено в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List). В будущем любые неграждане США, вовлеченные в некоторые операции с указанным лицом, сами могут подпасть под санкции", - заявляет государственный департамент США.