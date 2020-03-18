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ТАСС

NASA определило четырех финалистов программы Explorer

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Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech/University of Wisconsin

Четыре новые исследовательские миссии прошли первый тур отборов программы

ТАСС, 17 марта. NASA огласило список из четырех новых миссий, которые будут изучать, есть ли жизнь на далеких планетах и последствия смерти самых больших звезд. Две из них планируют запустить в космос в 2025 году. Об этом пишет сайт американского аэрокосмического агентства.

"Каждая из этих миссий поможет нам совершить прорывы в самых новых и "горячих" областях астрофизики. Учитывая их большую научную отдачу и малую стоимость, миссии программы Explorer смогут заполнить те бреши, которые сейчас существуют в нашей флотилии космических телескопов", - прокомментировал руководитель астрофизического подразделения NASA Пол Герц.

Все четыре миссии - ESCAPE, COSI, GUCI и LEAP, - как планируют их создатели, будут в первую очередь наблюдать за звездами в нашей и соседних галактиках. Первые два проекта, ESCAPE и COSI, относятся к числу малых исследовательских миссий, их полностью финансирует NASA, а два других, GUCI и LEAP, будут создаваться в сотрудничестве с международными партнерами.

Цель миссии ESCAPE - изучать ультрафиолетовые вспышки на близких к Земле звездах, которые могут лишить атмосферы как ее, так и другие планеты. COSI будет следить за вспышками гамма-излучения, которые появляются в результате распадов атомов радиоактивных элементов, которые происходят при взрывах сверхновых. Эти наблюдения помогут понять, как протекает химическая эволюция Вселенной.

Два международных проекта, GUCI и LEAP, будут изучать разные типы последствий гибели звезд. Первая миссия, в составе которой будут работать два зонда, будет следить за вспышками ультрафиолета, которые происходят при слияниях нейтронных звезд, и помогать искать порождаемые ими гравитационные волны. Второй прибор, установленный на борту МКС, будет измерять поляризацию излучения, которое порождается самыми крупными звездами вселенной, жизнь которых заканчивается в виде гамма-всплеска.

Космические исследователи

Эти проекты прошли первый тур отбора по программе Explorer. В ней участвовало более 95 научных миссий, в том числе "охотник" за экзопланетами - телескоп TESS, инфракрасный телескоп WISE, обсерватория COBE, которая изучала "эхо" Большого взрыва и принесла Джорджу Смуту и Джону Мазеру Нобелевскую премию по физике, а также рентгеновский телескоп NICER, который сейчас работает на борту МКС.

Четыре отобранных проекта получат по два миллиона (ESCAPE, COSI) и 500 тысяч долларов США (GUCI, LEAP) на проработку концепции миссий. Общая стоимость миссий может достигнуть отметки в 145 и 55 миллионов долларов без учета стоимости их вывода в космос.

Согласно текущим планам, NASA окончательно выберет две миссии для их полной реализации в начале 2021 года, однако число финалистов может быть большим, если проекты будут признаны достаточно важными для научного сообщества.

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