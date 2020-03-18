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Интерфакс-АВН

Испания ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым в Скопье
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым в Скопье.
Источник изображения: © REUTERS, Boris Grdanoski

Таким образом, республика вскоре сможет вступить в альянс

Брюссель. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Верхняя палата парламента Испании во вторник ратифицировала документы о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем твиттере.

"Испанский сенат только что одобрил присоединение Северной Македонии к НАТО", - написал Столтенберг в своем твиттере.

Таким образом, теперь все страны-члены НАТО одобрили вступление Македонии в этот альянс.

"В связи с этим все союзники (по НАТО) приветствовали страну, которая вскоре станет нашим 30-м членом. Поздравляем Северную Македонию!" - добавил генсек.

В 2018 году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Ситуация вокруг названия этой бывшей югославской республики препятствовала сближению страны с ЕС и с НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.

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