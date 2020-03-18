"Ростех" переводит совещания и встречи в онлайн

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Ростех" на фоне угрозы коронавируса решила перевести ряд совещаний, встреч и презентаций в режим онлайн, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе компании.

"Работа не может остановиться, поэтому частично переходим на другие форматы. Целый ряд совещаний, планерок, встреч, презентаций переносится в онлайн. Для этого используются современные цифровые системы, в том числе нашей собственной разработки", - сказали в пресс-службе "Ростеха".

Представитель "Ростеха" сказал, что удаленный режим работы в центральном офисе корпорации не вводился.

5 марта из-за коронавируса "Ростех", в который, в частности, входит "Рособоронэкспорт", ввел ограничения на командировки за рубеж для сотрудников.