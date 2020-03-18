Коронавирус как измеритель эгоизма

Солидарность США и ЕС разрушается вслед за западными ценностями: свободой передвижения, защитой частной жизни и т.д. Формула разрушения — Covid 19. Вдруг лишаются смысла и маневры НАТО (коронавирус опаснее армии РФ), и даже недопуск РФ к Олимпиаде (ее проведение в Токио под вопросом). Что это: ирония истории или новая реальность?

Не успели стихнуть дискуссии о развале коллективного Запада и "смерти мозга НАТО" в условиях дрейфа США от Европы, как солидарность союзников снова оказалась подвергнута испытанию - и не выдержала его. Запрет на въезд в США изо всех стран Евросоюза, за исключением Ирландии и недавно вышедшей из ЕС Великобритании, - кто совсем недавно мог себе представить такое?

На сей раз солидарность стран Запада столкнулась с совершенно новым вызовом безопасности, с которым доселе ни Соединенным Штатам, ни Европе ещё не приходилось иметь дела. Речь идёт о пандемии коронавируса нового типа, охватившей мир. Перед Североатлантическим альянсом возник вопрос: "Где проходят пределы взаимной поддержки союзников в мирное время?"

Европа привыкла полагаться на США в деле обеспечения безопасности и апеллировать к Вашингтону в случае возникновения угрозы, но оказалось, что в условиях пандемии формула "один за всех и все за одного" не работает. Как и внутри самого Евросоюза, кстати, - коронавирус вернул ЕС внутренние границы. Не является ли это нарушением идеи солидарности внутри Европы, - той самой Европы, которой в рамках Евросоюза десятилетиями прививали эту идею? Ведь недаром же президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на днях, призвал французов и европейцев в целом к взаимовыручке, солидарности и коллективизму. К тому привычному набору ценностей, которые пропагандировала вместе с идеей европейской интеграции брюссельская бюрократия.

Америка прежде всего

Вашингтон же в очередной раз продемонстрировал европейским союзникам, что главный лозунг президента Трампа "Америка прежде всего" - это всеобъемлющая национальная стратегия. Европейские дипломаты и чиновники крайне негативно отреагировали на решение Дональда Трампа от 11 марта о временном запрете сроком на 30 дней на въезд на территорию США граждан Евросоюза (за исключением британцев и ирландцев). Ограничение вступило в силу с ноля часов тринадцатого марта. Исключение сделано также для американских граждан, находившихся в течение двух недель до своего возвращения в США на территории стран ЕС (но только после сдачи теми теста на коронавирус). При этом президент Трамп в своём обращении к нации заверил, что запрет на въезд на территорию США не коснется товаров и грузов из Старого света.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что крайне разочарована решением американского президента и подчеркнула, что "коронавирус" является глобальным кризисом, не ограниченным территорией одного континента и требующим сотрудничества, а не односторонних действий". Ее полностью поддержал и глава Европейского совета Шарль Мишель. Больше всего европейских чиновников возмутил тот факт, что Вашингтон принял решение в одностороннем порядке, без проведения консультаций с европейскими коллегами. Исключение, сделанное для Великобритании и Ирландии, несмотря на наличие к моменту выступления Трампа уже свыше 500 случаев заражения в туманном Альбионе, также вызвало недоумение в руководящих органах Евросоюза. Глава МИД ФРГ Хайко Мас обвинил Трампа в том, что тот закрыл границы явочным порядком, без каких бы то ни было консультаций. Хотя, по мнению дипломата, сейчас как раз время для того, чтобы консолидировать усилия.

Дипкорпус обескуражен

Европейский дипкорпус также был обескуражен решением Трампа. Послы стран Евросоюза в США, естественно, предполагали, что Вашингтон введёт меры ограничительного порядка в связи с распространением эпидемии, однако не ожидали, что они будут настолько радикальными. Все запросы со стороны европейских дипломатов в госдепартамент относительно предполагаемого набора "заградительных" мер остались без ответа. Более того, высокопоставленные дипломаты, общавшиеся за несколько часов до выступления Трампа с главой госдепа Майком Помпео, также не были поставлены последним в известность о готовящемся решении.

Реакция европейских СМИ была практически одинаковой, все "шокированы" решением Соединенных Штатов. И растеряны, поскольку эти заградительные меры затронут не только граждан в частном порядке, но и европейские бизнес-структуры. Например, на юге США расположены офисы многих немецких автомобилестроительных концернов, их сотрудники буквально ежедневно летают через океан.

Возмутило до глубины души европейских политиков и то, что Дональд Трамп в своем выступлении раскритиковал страны Евросоюза за недостаточные усилия по предотвращению распространения коронавируса нового типа. Он обвинил власти ЕС в том, что они не смогли своевременно и должным образом отреагировать на ситуацию, не введя необходимые ограничения на сообщение с Китаем и другими государствами, в которых выявлены очаги заражения. "Евросоюз не смог принять такие же меры предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек. В результате путешественники из Европы стали причиной большого числа очагов заражения в США", - заявил американский президент.

Европа - передний фронт борьбы с эпидемией

Европейские чиновники единогласно отвергли обвинения Трампа. "Евросоюз предпринимает решительные меры по ограничению распространения вируса", - оппонировали Трампу главы Европейской комиссии и Европейского совета. Ссылаясь на то, что и отдельными странами, и европейскими органами уже сделано было немало.

Так, Европейский парламент впервые принял решение сократить пленарную неделю до одного дня. Все голосования и принятие резолюций отложены на неопределенный срок. Тем не менее, многие депутаты Европарламента критикуют его руководство за отсутствие продуманной системы и регламента поведения в ситуации пандемии, а также за хаотичность рекомендаций.

К моменту выступления Трампа с заявлением о закрытии границ для путешественников из стран ЕС наиболее жесткие меры по предотвращению развития эпидемии были приняты в Италии, в которой и ситуация с распространением вируса была наиболее тяжелой. В стране с 11 марта был объявлен национальный карантин, все школы, рестораны, бары, магазины, за исключением супермаркетов и аптек, закрыты. Гражданам разрешается выходить на улицу только по уважительной причине - аптека, работа, за продуктами или выгулять собаку. При себе необходимо иметь документ установленной формы, в котором указаны ФИО, паспортные данные и причина выхода из дома. За соблюдением условий изоляции следит полиция, людей останавливают на улице для проверки. Наказание за нарушение режима - штраф. За предоставление ложной информации может последовать тюремное заключение сроком до 90 дней.

В некоторых европейских странах при этом пошли на довольно жесткие меры. Так, Словения, не делая громких заявлений о закрытии границы с Италией, на средневековый манер попросту завалила огромными валунами дорогу, ведущую в Италию. Создав, таким образом, искусственную непреодолимую преграду.

Сначала все-таки страна, а уж потом партия

Как и в Италии, в Германии постепенно растёт критический настрой населения к действиям федеральных властей. Люди в основном недовольны полумерами и тем, что Ангела Меркель, по мнению большинства, слишком поздно отреагировала на эпидемию. Мол, должна была взять под личный контроль все меры по ее предотвращению с самого начала. Ситуация с распространением коронавируса выявила и несовершенство федеративных норм в ФРГ, где всеми вопросами здравоохранения в федеральных землях занимаются местные власти, а не федеральный министр. Оказалось, что в условиях эпидемии у такой схемы масса недостатков и ситуация продолжает ухудшаться. Несмотря на то, что дисциплинированные немцы строго соблюдают ограничение на проведение мероприятий численностью свыше тысячи человек. Был отменён назначенный на 25 апреля съезд правящего Христианско-демократического союза (ХДС), на котором должны были состояться выборы нового главы партии, а, следовательно, и кандидата на кресло Ангелы Меркель. Отменён по причине того, что в съезде собирались принимать участие ровно тысяча и один член партии. Один оказался лишним. Нынешний глава христианских демократов, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила по этому поводу, что для ХДС "на первом месте всегда была страна, а на втором партия. И здоровье людей в стране для партии приоритетнее всего остального".

Европейские СМИ также возмутило предшествовавшее заявлению Трампа выступление руководителя Американского центра по выявлению и предотвращению заболеваний Роберта Редфилда, заявившего: "Европа - это новый Китай. Вот откуда это берётся". Редфилд полностью поддержал президента Трампа, назвав ошибкой решение стран Евросоюза допустить свободное перемещение людей и открытые границы. "Смертельная ошибка в настоящее время грозит поглотить континент и до 70% граждан - то есть до 500 миллионов человек - подвергаются риску", - заявил он.

Биржевой обвал

После заявления главы Белого дома о закрытии границ индексы ведущих бирж продемонстрировали самое серьезное падение за последние десять лет. Заявление Трампа обвалило биржевой индекс S8P500 на 7%, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были немедленно приостановлены. Индекс Лондонской биржи FTSE 100 рухнул на 10,93%; немецкий DAX снизился на 12,24%; французский CDC40 опустился на 12,28%; Stoxx Europe 600 потерял 11%.

Двенадцатого марта президент Трамп ответил на критику европейских коллег, прозрачно намекнув на то, что дружба дружбой, а табачок все-таки врозь. "Когда они поднимают для нас торговые пошлины, они не обращаются к нам. А я думаю, что [пошлины и ограничения на въезд] - это одно и тоже", - заявил американский президент. И добавил, что для индивидуальных консультаций требуется слишком много времени, тогда как в данной ситуации принимать решение надо было немедленно. Здесь сыграла свою роль, безусловно, и разная культура принятия решений. Вспоминаемся выступление канцлера Австрии Себастьяна Курца на Мюнхенской конференции по безопасности, - он тогда сказал, что возможность Китая за две недели с нуля построить больницу для борьбы с коронавирусом просто поражает. В Европе, мол, эти две недели были бы потрачены только на совещания на тему стоит ли создавать орган, который будет контролировать строительство.

Стиль Трампа все ближе к китайскому

Так что в плане принятия решений Трамп оказался сейчас явно ближе к Китаю, нежели к Европе.

Сам Трамп явно уверен в правильности принятых им мер и настаивает на том, что Соединенные Штаты "лучше всех в мире" готовы к эпидемии коронавируса. Критики президента тут же не преминули ему напомнить, что вообще то в США не все категории граждан в принципе могут рассчитывать на медицинское обслуживание. Что касается готовности Соединенных Штатов отразить нашествие коронавируса, то здесь с именем главы Белого дома связана еще одна свежая скандальная история.

В минувшую среду солидное немецкое издание "Welt am Sonntag" со ссылкой на свои источники в правительстве ФРГ сообщило о якобы имевшей место попытке Дональда Трампа "перекупить" немецких ученых, занимающихся созданием вакцины против коронавируса.

По мнению издания, цель Трампа - переманить таких немецких ученых в США и зарезервировать полученную вакцину "эксклюзивно для Соединенных Штатов".

То есть сделать то, в чем в США любят обвинять как раз китайцев - воспользоваться чужой интеллектуальной собственностью для решения собственных проблем.

Как Трамп перекупает немецкие мозги

Речь идет о расположенной в городе Тюбинген немецкой фирме CureVac, которая работает сейчас над созданием вакцины совместно с немецким федеральным институтом Пауля Эрлиха. В начале марта в Белом доме прошла встреча руководства фармацевтических и биотехнологических компаний с президентом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и членами штаба по борьбе против коронавируса. В числе приглашенных был и глава фирмы CureVac Даниэль Маникелла, являющийся американским гражданином. Там то ему, по данным прессы, и было сделано предложение продать компанию за один миллиард евро или же передать вакцину Соединенным Штатам в эксклюзивное пользование.

Далее события развивались стремительно. Через неделю после встречи с Трампом Маникелла неожиданно и без объяснения причин покидает пост главы компании, на который вернулся биолог Ингмар Хёрр, как раз и основавший ее в 2000 году. Очевидно, что на этой рокировке настоял основной инвестор компании миллиардер Дитмар Хопп, который совместно с благотворительным фондом Билла Гейтса вложил в CureVac уже больше 550 миллионов евро. Хопп сделал заявление, в котором категорически исключил саму возможность предоставления "эксклюзивных прав на вакцину любой стране". "Если нам скоро удастся, как я надеюсь, разработать действенную вакцину против каронавируса, применять ее для защиты людей надо будет не регионально, а солидарно по всему миру", - подчеркнул он. Добавив, что был бы только рад, если помощь пришла благодаря его инвестициям в германскую исследовательскую компанию.

Эта история взбаламутила в Германии и политический бомонд, и средства массовой информации. Министр иностранных дел Хайко Мас прокомментировал скандальное предложение президента Трампа, сделав акцент на том, что "вирус можно победить только совместно, а не борясь друг против друга". Он также подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы "кто-то единолично завладел результатами исследований". В интервью телеканалу ARD министр экономики ФРГ Питер Альтмайер поблагодарил Дитмара Хоппа за его принципиальную позицию и возмущенно заявил, что "Германия не распродаётся!" Немецкие СМИ сейчас эмоционально пишут о том, что Дитмар Хопп, отвергший очень привлекательное с точки зрения любого инвестора предложение, в случае успеха исследований по получению вакцины против коронавируса заслуживает памятника в Германии. Немецкая пресса очень быстро распространила недовольство Трампом на весь Вашингтон: мол, вот так они понимают солидарность - "каждый сам за себя"!

Лучше "пере", чем "недо"

Почему же решение Белого дома о закрытии границ было настолько радикальным? У Дональда Трампа на носу президентские выборы, цена ошибки сейчас высока как никогда, поэтому тут тот самый случай, когда лучше "пере", чем "недо". Коронавирус становится сейчас главным козырем в американской избирательной компании, однако любая ошибка будет стоить кандидату кресла в Овальном кабинете. Пока мяч на стороне демократов - критиковать всегда проще, нежели действовать и брать на себя ответственность за непопулярные меры. К тому же пандемия будет неизбежно продолжать оказывать негативное влияние на мировую и в частности на американскую экономику. И если экономика США будет переживать серьезный спад и сильно просядет к началу ноября, то акции Трампа неизбежно начнут падать. Форс-мажорная причина кризиса (кто мог предсказать эпидемию?) может быть принята во внимание специалистами, избирателя же больше заботит его карман. Хотя, если действующему президенту удастся убедить избирателей в правильности и своевременности принимаемых им решений, а эпидемия утихнет, на временный экономический спад могут и закрыть глаза.

В любом случае, пандемия серьезно повлияет на политический расклад и в Америке, а в еще большей степени - в Европе.

Сиди дома - не гуляй

Во время своей субботней пресс-конференции Трамп анонсировал также возможность введения ограничений на поездки и внутри страны. Этой тактики уже придерживаются и некоторые европейские страны. Так, с минувшего воскресенья Австрия, первой, кстати, закрывшая свою границу с Италией, пошла ещё дальше, перейдя в "аварийный режим работы", как это назвал федеральный канцлер Себастьян Курц. По его словам, ситуация в стране является "самым серьезным вызовом со времён Второй мировой". Поэтому жителям предписано покидать дома только в трёх случаях: работа, покупка продовольствия, оказание необходимой помощи. Закрывают все рестораны, спортивные и игровые площадки, спортивные клубы и секции.

На региональном уровне американские власти также прибегают к неординарным мерам в попытке остановить развитие эпидемии, иногда самым неожиданным. Так, в минувшую субботу полиция города Солт-Лейк-Сити (штат Юта) через Твиттер обратилась к гражданам с призывом прекратить нарушать закон и совершать действия криминального характера "до особого уведомления" в виду распространения коронавируса. Полицейские власти также превентивно выразили благодарность всем криминальным элементам, которые откликнуться на эту просьбу, за "понимание и сотрудничество в борьбе с распространением каронавируса нового типа".

Срыв маневров НАТО и взаимные обвинения КНР и США

Вирус фактически приостановил и проходящие на территории Германии масштабные совместные маневры США и семнадцати стран НАТО "Defender Europe-20", в которых были задействованы 37 тысяч человек. При этом ряд операций в рамках данных учений было запланировано провести в Бельгии, Нидерландах, Эстонии, Латвии и Литве. Речь идёт о крупнейшей за последнюю четверть века передислокации сил США через Атлантику. Пентагон планировал перебросить для участия в учениях до двадцати тысяч американских военнослужащих в дополнение к тому контингенту, который сейчас дислоцирован на территории Европы. Руководство Пентагона пока не спешит объявлять о сворачивании маневров, сообщили только о сокращении численности задействованных в них американских военных. Между тем, в связи с быстрым распространением коронавируса по всей территории Германии руководство Бундесвера предупредило, что тот немедленно прекращает своё участие в учениях "Defender Europe-20".

Подготовка к встречи делегатов США и Китая на торговых переговорах в Пекине Источник изображения: © AP Photo, Mark Schiefelbein

Коронавирус вполне ожидаемо стал героем и очередного раунда информационной войны между США и Китаем, которая развернулась между Соединенными Штатами и Поднебесной на пути к глобальному лидерству завтрашнего дня. США и Китай обменялись информационными ударами относительно гражданства самого "нулевого пациента", у которого был диагностирован коронавирус. Сначала сенатор-республиканец Томас Коттон выступил с теорией заговора против китайского правительства, которое якобы занималось разработками биологического оружия, в процессе которых якобы и был изобретён вирус нового типа. Сенатор заявил, что официальная версия китайского руководства о том, что вирус самостоятельно появился на рынке морепродуктов в Ухане, не соответствует действительности. И что это, возможно, не что иное, как продукт "китайской суперлаборатории".

Со своей стороны, МИД Китая тотчас же обвинил Вашингтон в создании и распространении паники вокруг ситуации с коронавирусом. Представители внешнеполитического ведомства КНР подчеркнули, что администрация Трампа "лишь распространяет страх и не оказывает никакой помощи, которая сейчас так нужна Китаю".

Ответным шагом на эту конспирологическую теорию американского сенатора можно считать также эмоциональное заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, который предположил, что так называемым "нулевым пациентом" с коронавирусом стал американский гражданин на территории Соединённых Штатов. А уже потом, по его словам, вирус был завезён в Ухань американскими военными, участвовавшими в октябре 2019 года в проходивших там Седьмых всемирных военных играх.

Проклятые вопросы

Таким образом, коронавирус становится лакмусовой бумажкой современного общества, проявляя его сильные и слабые стороны. Выявляя линии напряжения, ставя множество вопросов: "Каковы, собственно, пределы солидарности в условиях пандемии? И насколько человек в принципе готов ограничить свою свободу, чтобы не пострадали другие?" Где проходит грань между личными свободами индивида и общественным благом, и кто и в каком объеме должен эту грань определять? В любом случае, уже сейчас очевидно, что пандемия каронавируса неизбежно изменит всю систему общественных отношений в мировом масштабе.

Татьяна Арзаманова