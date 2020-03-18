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Военное обозрение

В Германии предрекают миру два года пандемии коронавируса

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Источник изображения: topwar.ru

Распространяясь волнообразно, коронавирус способен просуществовать несколько лет. Правда, скорость распространения этих волн трудно просчитать.

Такое предположение высказал директор Института Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер.

По версии немецкого ученого, пандемия коронавируса продлится еще два года. И даже создание вакцины мало повлияет на число заболевших. Но создание вакцины поспособствует ограничению пандемии, поэтому чем раньше ее создадут, тем лучше.

Лотар Вилер предполагает, что за следующие два года коронавирусом переболеет примерно 60-70 процентов населения планеты, после чего человечество выработает иммунитет против этой инфекции.

Ученый считает, что продолжительность пандемии будет зависеть от комплекса факторов, среди которых количество заболевших, выработка иммунитета к COVID-19 и срок появление вакцины.

Вилер не берется прогнозировать уровень смертности во время пандемии коронавируса. Он не исключил вероятности, что ограничительные меры, введенные многими странами для ограничения распространения инфекции, не будут отменять, пока не закончится пандемия.

Институт Коха считается одним из ведущих научно-исследовательских учреждений Германии, находящихся в ведении Минздрава страны.

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Германия
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