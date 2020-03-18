Спецслужбы Израиля переключились с арабов на коронавирус

Общая служба внутренней безопасности Израиля (ШАБАК или Шин-Бет) подтвердила, что правительством страны ей поручено собирать дополнительную информацию о гражданах в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа (Covid-19), передаёт агентство France-Presse.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уполномочил ШАБАК подключиться к экстренным мерам по сдерживанию эпидемии коронавируса в Израиле до того, как в стране может быть объявлено чрезвычайное положение.

Правительство «уполномочило ШАБАК поставить свои передовые технологии на службу национальным усилиям по сокращению распространения коронавируса», говорится в заявлении спецслужбы.

Нетаньяху не назвал конкретной технологии в арсенале ШАБАК, которая будет задействована в борьбе с Covid-19. Как предполагают эксперты, планируется использовать технологии отслеживания для обнаружения и идентификации людей, контактирующих с теми, кто переносит вирус.

По данным на 16 марта, в Израиле коронавирусом заразились 195 человек.