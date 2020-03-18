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Российская газета

Расчеты С-400 "Триумф" на учениях защитили Северный морской путь

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" провели учение по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути. Ракетный полк дислоцируется на острове Южный архипелага Новая Земля.

Начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга рассказал о задачах учения, которые, кстати, проходят регулярно. Военнослужащие получили сигнал о нарушении воздушных границ неизвестным противником. Они обнаружили летательные аппараты, сопроводили и условно уничтожили данные объекты.

В качестве авиационной группы условного противника выступили экипажи бомбардировщиков Су-24 и истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. В учениях были задействованы и подразделения радиотехнических войск. Они выполняли операции по ведению радиолокационной разведки воздушного пространства.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. ЗРК предназначен для уничтожения всех объектов воздушно-космического нападения.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
С-400 Триумф
Су-24
Проекты
Военные учения
СФ
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