"Объединенная авиастроительная корпорация" погасила облигации на 46,28 млрд рублей

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (под управлением ГК "Ростех") погасило 9-летние облигации серии 01 на сумму 46,28 млрд рублей, говорится в пресс-релизе коропокации.

Выпуск объемом 46,28 млрд рублей был размещен в марте 2011 по ставке 8%.

Председатель совета директоров ПАО "ОАК", индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков отметил в пресс-релизе, что "погашение существенного объема ранее накопленной задолженности в срок свидетельствует о способности группы ОАК совместно с государственной корпорацией "Ростех" решать сложные задачи в период нестабильности на мировых финансовых рынках".

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ. Основным акционером было Росимущество, но в 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% находящихся в федеральной собственности акций ОАК.