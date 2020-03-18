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Независимое военное обозрение

Армия Великобритании будет производить взрывчатые вещества с помощью 3D-печати

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ВС Великобритании
ВС Великобритании.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Лаборатория «Оборонных исследований и технологий» (DSTL – Defence Science and Technology Laboratory) приступила к разработке взрывчатых веществ, изготавливаемых посредством 3D-печати. Данная организация работает в интересах Министерства обороны Великобритании и получает от него финансирование на НИОКР. Описываемые изыскания направлены на создание новых компаундов с использованием сложных конструкций, реализуемых с помощью 3D-печати, которые будут обладать большей (или заданной) разрушительной силой. Новые заряды будут более мощные, чем ныне известные взрывчатые вещества, если это потребуется. Кроме того использование 3D принтеров позволит в будущем значительно снизить затраты на транспортировку и хранение взрывчатых веществ. Применение аддитивных технологий для производства новых детонирующих составов является частью проекта «Энергетика будущего» (Future Energetics), ход которого контролирует Минобороны Соединенного королевства. Суть его заключается не только в разработках новых технологий, создании конечного продукта и оборудования для его производства. На основе этого проекта организуется обучение специалистов очень высокого уровня. DSTL стремится обеспечить вклад инновационной науки и техники в сектор обороны и безопасности Великобритании. Работы по данному проекту ведутся с 2015 года. С тех пор Минобороны Великобритании инвестировало в него около 10 млн. фунтов стерлингов.

В рамках проекта «Энергетика будущего» идут многоэтапные исследования и соответствующие лабораторно-производственные работы. Изначально был смоделирован сам конечный результат, то есть – взрыв с заданной мощностью и разрушающими свойствами. Исходя из этого велись дальнейшие научно-технические действия: химический синтез, взрывные испытания, попутные исследования прикладного значения и прочее. Одним из условий приемки конечного продукта является его безопасность от начальной стадии производства до момента детонации. Согласитесь, будет неприятно, если разрабатываемое новое взрывчатое вещество сдетонирует во время его печати на 3D принтере.

Кстати, применение 3D-печати для производства детонирующих составов имеет ключевое значение, поскольку, взрывные эффекты зависят от геометрических форм заряда. Исследователи ведут свои изыскания, ориентируясь на экструзию материалов и возможности принтера. Проект направлен на разработку специфических форм боевого заряда, которые будут соответствовать цели его применения. Чтобы сделать процесс смешивания взрывоопасных материалов более безопасным, DSTL использует акустическую энергию вместо физических лопастей. Поэтому составы изготавливаются в резонансном акустическом смесителе LabRAM.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Великобритания
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