Вооруженные силы Германии получат пушки компании Nexter

ЦАМТО, 17 марта. Французская компания Nexter объявила о подписании контракта на поставку Вооруженным силам Германии оснащенных 20-мм автоматической пушкой вертлюжных установок P20, которые могут использоваться для вооружения легких автомашин с колесной формулой 4х4.

Это первый контракт, подписанный Nexter на поставку вооружений ВС Германии. Соглашение, стоимость которого не раскрывается, предусматривает поставку Федеральному ведомству по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию бундесвера (BAAINBw) семи установок P20 для проведения испытаний в Германии.

В составе установки используется разработанная Nexter 20-мм пушка 20M621 под боеприпас 20x102 мм стандарта НАТО. Поставленные пушки могут применяться для непосредственной огневой поддержки, поражения наземных и воздушных целей, а также в целях самообороны.

В ближайшее время планируется провести еще два конкурса: тендер на закупку боеприпасов калибра 20х102 мм, а также на подписание к 2021-2022 гг. второго контракта на поставку дополнительных пушек Р20 для ССО Германии.

В ходе консультаций и переговоров перед подписанием контракта Nexter воспользовалась посредничеством Krauss-Maffei-Wegmann (KMW), являющейся партнером французской компании в холдинге KNDS (Krauss – Nexter defense systems).