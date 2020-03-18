Коронавирус может сорвать поставку новых САУ K9 Thunder Эстонии

Эпидемия коронавируса начала оказывать влияние и на рынок вооружений. Стало известно, что поставка в Эстонию южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder может быть отложена.

Два года назад Эстония закупила 12 таких САУ. После успешной эксплуатации данных артсистем было решено приобрести еще одну партию из 6 боевых машин.

Однако тяжелая санитарно-эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в Южной Корее, грозит нарушить планы по выполнению контракта. Ранее министр обороны Эстонии вынужден был отложить намеченный на февраль визит в Сеул.

155-мм самоходки K9 Thunder в настоящее время являются одними из самых популярных в своем классе. Их орудия могут поражать цели активно-реактивными снарядами на дистанциях до 40 километров.

Скорострельность составляет 6 выстрелов минуту. Боекомплект насчитывает 46 снарядов. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 67 км/ч. Запас хода - 480 км.

Большим преимуществом считается наличие созданной на общей базе транспортно-заряжающей машины K10.

В настоящее время такие САУ закупили вооруженные силы Индии, Норвегии и Финляндии.

Алексей Брусилов